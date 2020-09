UPDATE VIDEO Clotilde Armand a depus plangere la DNA dupa ce ar fi fost filata de Politia Locala a Sectorului 1: "Aceste practici sunt demne de Rusia lui Putin. Voi depune plangere la DIICOT"

Cum a fost monitorizata Clotilde Armand

UPDATE. Clotilde Armand a anuntat in cursul dupa-amiezii de marti ca a depus o plangere penala la DNA pe numele Primarului Sectorului 1 dar si a sefilor Politiei Locale."Este socant sa aflu din presa ca am fost urmarita si filata de Politia Locala Sector 1 la ordinul actualului primar pesedist.In cadrul Politiei Locale Sector 1 a fost infiintat prin dispozitia primarului un departament secret pentru urmarirea mea. Primarul a folosit aceasta institutie pentru a face politie politica. Exista angajati ai Politiei Locale care au tainuit si ascund adevarata lor activitate.Aceste practici sunt demne de Rusia lui Putin. Nu voi tolera asa ceva. Primarul actual trebuie sa raspunda in fata Justitiei pentru asemenea dispozitii. Voi depune astazi pangere la DIICOT.Sa faci politie politica este interzis prin lege", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook.Potrivit publicatiei JustNews.ro , in 22 februarie 2017, Clotilde Armand a fost urmarita si fotografiata in timp ce participa la manifestatia pasnica din Piata Victoriei, de catre angajati, de sex feminin, ai Politiei Locale a Sectorului 1."La momentul culminant al serii, petrecut in jurul orei 21.00, cand la manifestatie a ajuns si liderul USR sector 1, Clotilde Armand, in Piata Victoriei se aflau circa 400 de oameni. Despre actualul europarlamentar si fost consilier local al Sectorului 1, dar si fost si actual contracandidat la Primarie al edilului in functie, Dan Tudorache, autorul Notei de informare observa ca si-a facut aparitia in Piata *tinand in mana steagul tricolor al Romaniei si protestand alaturi de multimea prezenta*.Autorul Notei de informare nu uita sa mentioneze faptul ca *la manifestatie au participat aceleasi 3 persoane, ce aparent fac parte din organizatia de voluntari *For Live Volunteer Romania*, care au impartit gratuit ceaiuri calde protestatarilor*", scrie sursa citata care ataseaza mai multe imagini cu notele informative si fotografii ale politiei cu Clotilde Armand la protestul in cauza.Intr-un raspuns oficial, Primaria Sectorului 1 dar si Politia Locala au negat acuzatiile venite din partea JustNews, sustinand ca activitatile politiei locale "s-au desfasurat conforma atributiilor" si "fara a avea lucratori infiltrati in multime".