Milionarul Mohammad Murad a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor pentru Primaria Mangalia

Murad se situa luni pe locul al doilea in cursa pentru Primaria Mangalia, dupa numararea a 81% din voturi, conform rezultatelor provizorii transmise BEC.Murad a depus o cerere la Biroul Electoral Central pentru anularea alegerilor de la Mangalia in care prezinta motivele pentru care ar trebui luata o asemenea decizie."Procesul electoral desfasurat in data de 27 septembrie in municipiul Mangalia a fost viciat in principal de un eveniment care m-a afectat electoral prin impiedicarea cetatenilor care intentionau sa ma voteze la functia de primar prin mediatizarea excesiva si trunchiata a unui eveniment in care nu am fost implicat dar care a fost prezentat drept mita electorala oferita de subsemnatul si de retinerea mea de catre organele de urmarire penala. Evenimentul care a influentat fara indoiala rezultatul alegerilor a fost cel petrecut in jurul orelor 15.30-19.30 in ziua de 27 septembrie. Pe strada Oituz a fost oprit in trafic un autoturism apartinand grupului de firme detinut de candidatul Mohammad Murad", se arata in documentul prezentat de dcnews.ro.In acesta se precizeaza ca intr-o masina se aflau doua persoane, iar politistii doreau sa afle daca geamurile fumurii ale masinii erau omologate, ei verificand cu acest prilej documentele masinii, dar si persoanelor din autoturism.Murad considera ca prin acest demers s-a dorit crearea unui incident electoral din care sa reiasa ca Murad a fost surprins in timp ce oferea mita alegatorilor desi acest lucru nu era adevarat."Prin maximizarea aparitilor media ale acestui presupus incident electoral s-a instaurat la nivelul municipiului Mangalia certitudinea ca Mohammad Murad, candidat indepedent la Primaria Mangalia nu mai poate fi votat. Fara nicio urma de tagada, acest incident a fost creat pentru a crea aceasta impresie care nu avea nicio legatura cu realitatea, dar prin care s-a reusit realizarea scopului suprem, castigarea alegerilor de catre candidatul PNL la Primaria Mangalia, Radu Cristian", mai precizeaza documentul depus la Biroul Electoral Central, in care se sustine ca in acest mod s-a reusit fraudarea alegerilor la Mangalia.De asemenea, in document se mai afirma ca prin crearea falsei premise ca Mohammad Murad a fost retinut de politie oamenii nu au mai iesit sa-l voteze."In acelasi timp a fost inregistrat un numar mare de persoane care nu au mai iesit la vot deoarece s-a creat premisa falsa ca domnul Mohammad Murad, candidat independent, a fost retinut de politie pentru mita electorala, iar cei care aveau intentia sa-l voteze au ales sa stea acasa sau sa voteze cu ceilalti candidati", se mai precizeaza in sursa citata.In legatura cu acest incident, Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca in masina respectiva au fost gasite suma de 160.000 de lei si materiale de propaganda, iar candidatul respectiv nu a avut vreo calitate sau vreo legatura cu acest incident."Pe data 27 septembrie, in jurul orei 16.30, politistii au oprit pe raza municipiului Mangalia un autoturism, condus de un barbat, in dreapta aflandu-se proprietarul masinii, banuit ca ar fi oferit cetatenilor bani si i-ar fi sfatuit pe acestia sa voteze un anumit candidat la alegerile locale. La solicitarea politistilor, persoanele in cauza au refuzat sa permita controlul autoturismului. La un moment dat, in zona a venit un alt barbat, candidat la o primarie din judetul Constanta, acesta neavand vreo calitate sau legatura cu incidentul respectiv. Conducatorul auto a fost condus la sediul Politiei, iar in urma controlului vehiculului in cauza, politistii au gasit si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, peste 160.000 de lei, precum si materiale de propaganda.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de coruperea alegatorilor", a anuntat IPJ Constanta.