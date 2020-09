Reguli la urne: acces prioritizat pentru alegatorii febrili sau cu simptome respiratorii

Autoritatile au instituit masuri care privesc accesul si fluxul alegatorilor in sediul sectiei de votare, dar si exercitarea propriu-zisa a dreptului de a alege.Accesul alegatorilor in sediul sectiei de votare se va face esalonat spre a evita aglomerarile din interiorul acestuia. Alegatorii sunt obligati sa poarte masca de protectie si sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de votare si la iesirea din acesta.In situatia in care se formeaza aglomerari la intrarea in sediile sectiilor de votare, personalul de paza va asigura distantarea de minimum un metru intre persoane. Persoanele care prezinta un risc crescut de a dezvolta o forma grava de COVID-19 (de exemplu varsta de peste 65 de ani, persoane ce se declara cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitara) pot solicita acces prioritar in localul de vot. Accesul va fi dispus de presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare prin masuri organizatorice.Distantarea de minimum un metru poate fi asigurata si prin marcarea acesteia intre persoanele ce asteapta in curtea sau in fata sediului sectiei de votare. Este recomandabil ca si in curtea sau in fata sediului sectiei de votare alegatorii sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, precizeaza autoritatile.La intrarea in sediul sectiei va fi organizat un filtru, asigurat de personalul tehnic al birourilor electorale ale sectiilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de protectie sanitara si flacon cu dezinfectant, iar alegatorii vor fi supusi unui triaj observational si vor fi termometrizati cu ajutorul unui termometru noncontact.Daca nu sunt evidentiate temperatura de peste 37,3 grade C si/ sau simptome respiratorii evidente (de exemplu tuse, rinoree, dificultati in respiratie), alegatorul isi va dezinfecta mainile, va intra in sediul sectiei de votare, pastrand distanta de minimum un metru fata de celelalte persoane si evitand atingerea pe cat posibil a suprafetelor. In cazul in care un alegator nu dispune de masca de protectie, acestuia i se va pune la dispozitie una, pe care o va purta pe tot parcursul prezentei in interiorul sediului sectiei de votare si in localul de vot.In cazul in care un alegator prezinta simptome respiratorii evidente (de exemplu tuse, rinoree, dificultati in respiratie) sau este febril (este depistat cu temperatura de peste 37,3 grade C), personalul tehnic al birourilor electorale ale sectiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia in localul de vot astfel:- alegatorul va purta masca, astfel incat sa acopere nasul si gura, si va fi mentinut la distanta de celelalte persoane in exteriorul sediului sectiei de votare;- se va identifica rapid numarul sectiei de votare la care alegatorul este arondat si va fi anuntat presedintele biroului electoral al sectiei de votare de existenta cazului unui alegator ce necesita acces prioritizat;- in localul de vot se vor face pregatirile necesare, astfel incat respectivul alegator sa stea cat mai putin timp in interiorul acestuia;- alegatorul isi va dezinfecta mainile la intrarea in sediul sectiei de votare;- va fi condus in interiorul sediului sectiei de votare pana la intrarea in localul de vot, evitand contactul fizic cu suprafetele sau cu alte persoane;- dupa indeplinirea cu celeritate a formalitatilor prevazute de lege, alegatorul va vota in cabina de vot care este mai apropiata de intrarea in local;- dupa finalizarea procedurilor de votare prevazute de lege, alegatorul va fi condus in afara sediului sectiei de votare;- cabina de vot va fi dezinfectata prin stergerea suprafetelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe baza de alcool si prin stergere cu o laveta curata ce va fi aruncata dupa folosire; acolo unde este posibil, dupa primul alegator febril si/ sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervata pana la sfarsitul zilei de votare doar alegatorilor febrili si/ sau cu simptome respiratorii;- alegatorului i se va recomanda purtarea mastii de protectie pana la domiciliu, evitarea transportului in comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, dupa caz;- in cazul in care starea medicala a alegatorului este deteriorata, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi izolat intr-o sala separata, evitand contactul cu alti alegatori sau cu alte persoane, si va fi supravegheat pana cand va fi preluat de personalul medical.Accesul alegatorilor in localul de vot se va face esalonat, astfel incat in sala unde se voteaza sa nu fie prezenti, in acelasi timp, mai mult de 5 alegatori si sa se respecte distantarea de minimum un metru intre persoane.Alegatorii sunt obligati sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, si sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in localul de vot si la iesirea din acesta.Potrivit ordinului emis de ministrul Sanatatii si cel al Afacerilor Interne, alegatorul va fi instruit sa pozitioneze actul de identitate sau documentul de identitate in suportul terminalului informatic, astfel incat datele sale de identificare sa poata fi preluate in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal - SIMPV; daca acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza aceasta procedura, dupa care isi va dezinfecta mainile prin aplicarea unei solutii dezinfectante pe baza de alcool sau va schimba manusile.In vederea identificarii de catre operatorul de calculator si de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare, alegatorul va fi instruit sa isi indeparteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanta de minimum 1,5 metri fata de operatorul de calculator si membrii biroului electoral al sectiei de votare; dupa identificare, alegatorul isi va repozitiona masca, astfel incat sa acopere nasul si gura.Alegatorul se va indrepta catre biroul sau banca la care se afla membrul biroului electoral al sectiei de votare care ii va prelua semnatura in lista electorala si va pozitiona actul de identitate sau documentul de identitate, dupa caz, pe biroul sau banca respectiva, astfel incat atingerea acestuia de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sa nu fie necesara.Totodata, se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al sectiei de votare in timp ce alegatorul semneaza in lista electorala, la preluarea buletinelor de vot si a stampilei cu mentiunea ''Votat''. Pe cat posibil, buletinele de vot, stampila si pixurile ce vor fi utilizate de catre alegatori pentru semnare vor fi dispuse astfel incat alegatorul sa le poata prelua singur, fara a avea contact direct cu membrii biroului electoral, sub supravegherea si la indicatia acestora.Daca alegatorul si-a dezinfectat mainile la intrarea in localul de vot si a purtat masca de protectie pe durata stationarii in localul de vot, stampila cu mentiunea ''Votat'', buletinele de vot, pixul si documentele atinse vor fi considerate necontaminate.Dupa exercitarea dreptului de vot, alegatorul isi va aplica singur, la indicatia si sub supravegherea membrilor biroului electoral al sectiei de votare, timbrul autocolant ori stampila cu ''Votat'', dupa caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.La urne, fiecare alegator va primi patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local, unul pentru consiliul judetean si unul pentru presedintele consiliului judetean.In Bucuresti, fiecare votant va primi patru buletine de vot: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti si unul pentru Consiliul General.Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea ''Votat'' in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.Dupa ce a votat, alegatorul indoaie buletinele de vot astfel incat pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara si introduce fiecare buletin de vot in urna corespunzatoare.Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat.In cazul in care buletinul de vot se deschide in asa fel incat secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.Alegatorul restituie presedintelui stampila cu mentiunea ''Votat'', care se aplica pe actul de identitate, mentionand si data scrutinului. In cazul celor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea ''Votat'' si data scrutinului.In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista electorala, confirmata prin semnatura sa si a inca unui membru al biroului electoral.De asemenea, persoana care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singura are dreptul sa cheme in cabina de votare, in scopul de a o ajuta, un insotitor ales de ea. Acesta nu poate fi din randul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.