Piedone, primar al Sectorului 5. Biroul Electoral al Municpiului Bucuresti respinge renumararea buletinelor de vot din Sectorul 5

In 30 septembrie, Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 5 a admis sesizarile PSD Sector 5, PNL Sector 5, Aliantei USR PLUS si Asociatiei Pro Rom Europa privind renumararea buletinelor de vot din sectii. Impotriva acestei decizii au fost depuse contestatii de catre presedintele Biroului Electoral al sectorului 5, loctiitorul si reprezentantul PPU-SL."Ca urmare a analizei contestatiilor prin prisma motivelor invocate, a actelor depuse si in lumina dispozitiilor legale aplicabile, Biroul electoral al Circumscriptiei Municipiului Bucuresti constata ca acestea sunt intemeiate", se mentioneaza in hotararea BEM.BEM "admite contestatiile si schimba in tot hotararea contestata, in sensul ca respinge sesizarile formulate ca inadmisibile", se precizeaza in document.Biroul Electoral Central a dat sambata termen pana duminica Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti sa solutioneze contestatiile formulate fata de hotararea de renumarare a voturilor din Sectorul 5.Conform ultimelor date partiale, la sectorul 5, Cristian Popescu Piedone (PPU-SL) se afla pe primul loc, cu 28,08%, Daniel Florea (PSD) are 25,64% si Cristian Bacanu (PNL) 25,24%.