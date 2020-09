Grupul civic Reset a formulat un denunt penal si cere Parchetului General preluarea dosarului care vizeaza frauda in alegerile pentru Primaria Sectorului 1

"Votul reprezinta fundamentul democratiei, iar vicierea lui inseamna un atentat la libera exprimarea a cetatenilor. Ce se intampla in aceste zile in Bucuresti este un episod care s-a intamplat de multe ori in acesti ani in tara noastra. Nu este nimic iesit din comun, ci acum avem si dovezi si oameni care nu cedeaza pana nu se stabileste adevarul.Am adresat Parchetului General un denunt pentru a prelua dosarul si a stabili faptele.Nu putem ramane impasibili la aceasta incercare de fraudare, iar autoritatile au obligatia de a interveni cu toate armele de care dispun pentru a ancheta, astfel incat voturile cetatenilor sa fie respectate", se arata in postarea de pe Facebook a Reset.