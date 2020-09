Rezultate alegeri locale 2020. Castigatorii din judetul Valcea: "I-am zdrobit"

Din primele estimari reiese ca in municipiul resedinta de judet, Mircia Gutau ( PER ) a castigat al patrulea mandat de primar. Acesta a obtinut majoritatea in 60 din cele 90 de sectii de votare din Ramnicu Valcea, arata Adevarul.ro.Gutau nu este singurul primar din Valcea reales in functie. Doi primari extrem de populari: Daniel Achim Baluta - la Vaideeni si Constantin Banacu - Barbatesti, ambii reprezentanti ai PSD , se bucura in continuare de increderea comunitatilor din care provin.Tot pe lista primarilor reconfirmati ai PSD se numara si: Nicolae Sardarescu (Horezu), Toma Pestereanu (Costesti), Adrian Cosac (Vladesti), Stefan Bogdan (Babeni), Daniel Dimulescu (Madulari), Aurora Magura (Popesti), Gheorghe Dumbrava (Stoenesti), Cristina Munteanu (Prundeni) si Nicolae Concioiu (Gusoeni). PSD a castigat si primariile: Galicea, prin noul primar Florin Maracine, Berislavesti - prin Nicolae Popescu , Mateesti prin Ilie Cosmin Anghelescu si Ocnele Mari - prin Remus Sasu.Din partea PNL au fost alesi pentru inca un nou mandat: Dumitru Pirneci (la Danicei), Armand Cupareanu (Diculesti), Constantin Litoiu (Zatreni), Daniel Florin Paraschiv (Francesti), Ion Ungureanu (Muereasca), Octavian Ciolacu (Stroesti), Nicolae Moraru (Pietrari), Ion Nicolae (Caineni), Ion Sandu (Perisani), Catalin Danes (Titesti), Gheorghe Gangu (Bujoreni), Mugur Marcoianu (Maciuca) si Florinel Constantinescu (Calimanesti). Din datele existente pana la ora publicarii acestui material, reiese si ca PNL a castigat noi primarii in judet: Tudor Constantin Daniel (Susani), Andrei Nicolae (Tomsani), Marius Irimia (Fauresti), Gabriel Nita (Valea Mare) si Ion Alin Dumbrava (Sutesti).PER, partidul condus la Valcea de primarul Mircia Gutau, a castigat inca trei primarii in judet: Catalin Avan, reales la Pausesti - Otasau, Vasile Stoica - Runcu si Dumitru Cioraca - Cernisoara, ultimii doi fiind la primul mandat. Tot din datele partiale, se pare ca sefia Consiliului Judetean Valcea a fost castigata de Cristian Buican