Rezultate partiale: PNL a castigat cele mai multe primarii in judetul Satu Mare, urmat de UDMR si PSD

Astfel, din totalul celor 64 de primarii din judet, PNL a castigat functia de primar in 23, UDMR in 20, PSD in 13, FDG in patru, PCM in doua, iar cate o primarie a fost castigata de Pro Romania si ALDE Presedintia Consiliului Judetean a fost castigata de candidatul UDMR, Pataki Csaba, partid care a mai obtinut municipiile Satu Mare si Carei prin Kereskenyi Gabor, respectiv Kovacs Eugen. PSD a castigat Primaria orasului Negresti Oas, iar Pro Romania a obtinut Primaria orasului Tasnad.