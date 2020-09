Rezultate partiale alegeri locale 2020. Marian Oprisan (PSD) a pierdut alegerile. Noul presedinte al CJ Vrancea este Catalin Toma

Infrangerea lui Oprisan a fost anuntata, pe Facebook , de contracandidatul sau, Catalin Toma, sustinut de USR -PLUS si PNL "In urma centralizarii a 95% din voturile exprimate, pot afirma ca am reusit cu ajutorul dumneavoastra sa castig presedintia Consiliului Judetean Vrancea. Majoritatea sectiilor ramase de numarat sunt din municipiu, acolo unde focsanenii si echipa PNL condusa de Ion Stefan au fost fantastici, oferindu-mi increderea lor si un scor confortabil. Multumesc celor care au crezut in acest lucru si care au participat la vot ", a scris Catalin Toma pe pagina sa de Facebook.Potrivit adevarul.ro, dupa centralizarea a 84,8% din voturi Catalin Toma are 43,2%, iar Marian Oprisan 41,4%.