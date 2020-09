Rezultate partiale alegeri locale Iasi: Chirica a castigat 42,1% din voturi, dupa numararea voturilor din 85% din sectii

Dupa numararea voturilor din 85% dintre sectii (217), peste 70.000 dintre cele aproape 88.000 exprimate, Mihai Chirica a obtinut 42,1%, Cosette Chichirau ( USR PLUS) - 30,1%, iar Camelia Gavrila PSD ) - 13,1%, potrivit Ziarul de Iasi.Dupa inchiderea sectiilor de vot , Mihai Chirica a declarat ca are convingerea ca va face o echipa buna cu viitorul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, despre care spune ca va fi actualul lider al PNL Iasi si ministru al Mediului, Costel Alexe "Trebuie sa va bazati ca ceea ce am promis, ca vrem sa facem se va transforma in fapte. (...) A fost o munca titanica, dar scorurile care s-au inregistrat arata foarte clar ca Iasiul, ca si toate celelalte mari orase ale Romaniei, a ales un alt drum. Sper sa fie pentru toti clar ca este drumul schimbarii care trebuie sa recupereze aproape 30 de ani de decalaje majore ale Romaniei fata de celelalte tari europene, in care, impreuna cu un parlament de dreapta si cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , sa putem intr-adevar sa implementam o strategie prin care sa aratam tuturor ca este bine acasa la noi, in Romania", a spus Chirica in cadrul unei conferinte de presa sustinuta imediat dupa inchiderea urnelor de vot, citat de Agerpres.