Rezultate partiale Olt: PSD va avea 95 de primari, PNL - 13, Pro Romania - 3, ALDE -1

Candidatii PNL au castigat alegerile in orasele Scornicesti si Draganesti Olt si in 11 comune, candidatii Pro Romania au castigat alegerile in trei comune, iar o comuna va avea primar de la ALDE PSD Olt a anuntat luni, intr-o postare pe facebook, ca presedintele filialei judetene de partid, Marius Oprescu , care a candidat pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean, a obtinut o victorie categorica, cu peste 54% din voturi."Vot definitiv pentru Consiliul Judetean Olt: 54,37% - Marius Oprescu; 54,48% - PSD Olt", se arata in postarea PSD Olt.