Cum s-au descurcat extremistii la alegerile locale din 27 septembrie. Rezultatele obtinute de Viorel Catarama, Mihail Neamtu sau Catalin Berenghi

Mihail Neamtu a obtinut locul al patrulea la alegerile locale pentru Sectorul 3, cu 9.593 de voturi, putin sub scorul partidului, potrivit unei postari publicate de Casa Jurnalistului pe Facebook Dupa rezultatul alegerilor, Neamtu anunta ca este propunerea PMP pentru viceprimar al Bucurestiului, ceea ce ar necesita infiintarea unui nou post, deoarece Capitala are doar doi viceprimari si schimbarea legii in Parlament. Recent, primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan , califica posibilitatea ca Mihail Neamtu sa devina al treilea viceprimar al Capitalei drept o "stire care nu are niciun fel de fundament", potrivit Digi24.ro In vara anului 2019, cand era membru al PNL , Mihail Neamtu a atacat Alianta USR -PLUS pe tema migratiei, a "tolerantei" fata de islam, dar si pe ideea unei cedari a Basarabiei "in ghearele" Rusiei, argumentand ca acestora "nu le pasa de crestinism", noteaza Digi24.ro Catalin Berenghi a candidat la Primaria Capitalei cu sloganul "un legionar pentru Bucuresti" si a convins 2.876 bucuresteni (0,44%) sa-l voteze. Berenghi este politicianul care a plimbat mai multi purcei vopsiti in tricolor pe terenul din Bulevardul Expozitiei si a ingropat doi dintre acestia in spatele cladirii SNSPA, pentru a "spurca" zona. In plus, a ridicat o cruce ortodoxa adusa din Moldova, sfintind-o crestineste.Citeste si: Aspirant exotic la Primaria Capitalei: Fostul luptator din Legiunea Straina care a plimbat purcei vopsiti in tricolor pe strazile din Bucuresti Putin peste 4.400 de voturi a obtinut Claudiu Tarziu, reprezentanta asociatiei Rost, o organizatie neguvernamentala care "contribuie la renasterea moral-spirituala si social-culturala a romanilor de pretutindeni", prin proiecte care promoveaza "valorile nationale, valorificarea creatoare a traditiei romanesti, prezervarea identitatii nationale si trezirea spiritului civic", potrivit descrierii de pe site-ul propriu.Claudiu Tarziu a candidat pe listele Aliantei pentru Unirea Romanilor, cei care au pus corturile anti-COVID in Piata Victoriei, potrivit Casei Jurnalistului. Alianta a obtinut, la nivel national, 76.744 voturi (CJ), trei mandate de primar si 137 de consilieri locali.Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN), partidul lansat in anul 2018 de eurodeputatul Catalin Ivan, fost membru PSD , a obtinut 11.811 voturi.Alternativa Dreapta, proiectul politic de coagulare a dreptei conservatoare, crestin-democrata si clasic liberala, a obtinut 4.420 de voturi pentru primari si un mandat castigat de candidatul Parwusor Beltic Ticu Ezekiel, cu ajutorul bisericii din localitatea suceveana Salcea, conform sursei citate.Noua Dreapta, partidul care militeaza pentru unificarea Romaniei si a Republicii Moldova, pentru familia traditionala si combaterea legalizarii casatoriilor si adoptiilor homosexuale, a luat doar 2.056 de voturi si doua mandate de consilier local.Partidul lui Viorel Catarama , Miscarea Patriotilor Romani, care a facut proteste in Piata Victoriei si a propus consilieri locali in tricouri cu miscarea globalista QAnon, nu a convins decat 55 de votanti.Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale Bucuresti a invalidat candidatura lui Viorel Catarama in alegerile pentru Primaria Capitalei, precum si lista de candidati ai partidului sau pentru Consiliul General.