Robert Cazanciuc (PSD): Vom trimite acasa un guvern incompetent. Mandatul noului guvern va fi reducerea milionului de someri

De asemenea, presedintele Senatului a afirmat ca, din punctul sau de vedere, mandatul noului guvern al PSD va fi reducerea milionului de someri si a deficitului bugetar major care raman in urma guvernarii liberale."Pe 31 august se va dezbate si vota motiunea de cenzura, un act politic prin care parlamentarii PSD si de la alte partide vor retrage mandatul acordat executivului Orban. Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului pentru intreaga sa activitate, potrivit Constitutiei (art 109, alin 1). In mod cert, debutul sesiunii ordinare din septembrie va fi marcat de calendarul pentru formarea noului guvern, cand PSD va propune un premier si solutii pentru Romania in urma monstruoasei guvernari Orban.PSD a prezentat deja noul sau program politic si pe baza acestuia am pregatit si un program de guvernare adecvat la conditiile actuale de pandemie. (...) Prioritatea zero, asadar, este motiunea de cenzura si formarea noului guvern care sa guverneze pentru romani", a declarat Cazanciuc, pentru AGERPRES.Potrivit acestuia, " PNL afecteaza stabilitatea tarii, a oamenilor, a economiei"."Cu Guvernul Orban nimic nu mai este sigur, nici macar daca e lege. Miza motiunii este ca romanii sa aiba o viata mai buna, nivelul de trai sa creasca in primul rand prin aplicarea legii la pensii, alocatii, etc. Noi intelegem cum este mai bine pentru romani pentru ca nu ii privim de la inaltimea tribunei. Vom trimite acasa un guvern incompetent. Mandatul noului guvern, din punctul meu de vedere, reducerea milionului de someri si a deficitului major, fara perspectiva de imbunatatire cu actualul Guvern", a mai adaugat Cazanciuc.Parlamentul se va reuni luni, 31 august, de la ora 14,00, in ultima zi a sesiunii extraordinare, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".PSD a depus pe 17 august motiunea de cenzura si a fost citita in plenul comun pe 20 august.