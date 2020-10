Robert Negoita, Daniel Baluta, Ciprian Ciucu si Cristian Popescu-Piedone, validati de judecatori in functiile de primari de sector

Judecatoria Sectorului 3, Judecatoria Sectorului 4, respectiv Judecatoria Sectorului 6 au dispus, la sfarsitul saptamanii trecute, validarea celor trei in functiile de primari.Deciziile nu sunt definitive, insa sunt executorii si vor fi comunicate prefectului Capitalei.De asemenea, Judecatoria Sectorului 5 l-a validat, tot saptamana trecuta, pe Cristian Popescu-Piedone in functia de primar al Sectorului 5 al Capitalei.In acest moment, au mai ramas de validat doi primari de sector. La Sectorul 1, unde a castigat Clotilde Armand , Judecatoria Sectorului 1 ar putea da o solutie pe 14 octombrie, iar la Sectorul 2, unde primar a fost ales Radu Mihaiu, instanta nu a stabilit inca un termen pentru dezbateri.La Sectorul 3, Robert Negoita, candidatul Aliantei Pro Bucuresti 2020, a castigat cu 43,74%, adica un numar de 58.786 voturi, iar Adrian Moraru, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut 28,48%, reprezentand 38.279 de voturi.La Sectorul 4, Daniel Baluta, candidatul PSD, a castigat cu 57,03%, adica 58.577 voturi. Simona Spataru, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut 29,87%, reprezentand 30.688 voturi.La Sectorul 6, Ciprian Ciucu, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a castigat cu 43,39%, reprezentand 54.134 voturi, iar Gabriel Mutu , candidatul PSD, a obtinut - 34,55%, adica 43.105 voturi.