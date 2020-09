VIDEO Robert Negoita, plangere penala impotriva prefectului Capitalei pe care il acuza ca l-a suspendat din functia de primar

"Am venit la Parchetul General sa depun o plangere penala impotriva prefectului municipiului Bucuresti. Este o plangere penala de abuz in serviciu. Trebuie sa raspunda in fata procurorilor, sa le explice de ce pe fix aceeasi speta, in fix aceeasi institutie, eu, care am plecat de la PSD, ma suspenda imediat, iar doamna viceprimar, care pleaca de la ALDE la PSD, e lasata pana acum, in sfarsit, au suspendat-o zilele trecute. De ce cu o intarziere de o luna aproximativ? Cred ca e nevoie ca domnul prefect sa raspunda la aceasta intrebare - de ce aceste doua unitati de masura", a spus candidatul din partea Aliantei Pro Bucuresti 2020 la Primaria Sectorului 3 intr-un clip video postat, joi, pe Facebook De asemenea, el a afirmat ca prefectul municipiului Bucuresti ar trebui sa raspunda si ce legatura are cu "mafia retrocedarilor ilegale din Sectorul 3". "Le face jocul si le urmareste interesele (...), de aceea m-au si suspendat pe mine, de aceea mi-au si inchis biroul, sa nu mai am acces la calculator sa urmaresc procesele, sa urmaresc infatisarile, termenele si toate cele", a mai declarat Robert Negoita.El a sustinut ca prefectul municipiului Bucuresti face politica."Un inalt functionar public nu trebuie sa faca nici politica si nici sa faca jocurile unei structuri mafiote, asa cum e mafia retrocedarilor ilegale, care a activat mai ales in Sectorul 3 (...) Discutam de fix aceeasi speta in aceeasi institutie, cu acelasi prefect. De ce faci aceeasi suspendare la o distanta de aproximativ o luna? Adica, fix cat sa iti faci jocurile, fix cat sa influentezi anumite chestiuni in institutia Primariei Sectorului 3", a afirmat Robert Negoita.Videoclipul este insotit de un text in care Robert Negoita se refera la un blat PNL -PSD in Sectorul 3. "Demascam blatul PNL-PSD de la Sectorul 3. Depun plangere penala fata de abuzurile comise de prefectul liberal", a postat Robert Negoita.Potrivit unui ordin al prefectului Municipiului Bucuresti din 31 august, se constata incetarea de drept la data de 19 august a mandatului de primar al Sectorului 3 al lui Robert Negoita, avand in vedere admiterea candidaturii sale la alegerile locale din 27 septembrie pentru functia de primar al Sectorului 3 din partea altui partid decat cel pe listele caruia a candidat si a fost ales primar la alegerile locale din 2016.Robert Negoita anunta pe 31 august ca intentioneaza sa conteste in instanta ordinul de prefect in baza caruia a fost suspendat din functia de primar al Sectorului 3.