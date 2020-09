Marea rocada de la alegerile locale: ce primarii si consilii judetene s-au schimbat intre partidele politice

Liberalul Catalin Toma l-a detronat pe Marian Oprisan de la sefia Consiliului Judetean Vrancea

Liberalii iau primaria din Constanta, dupa 24 de ani de domnie PSD

PSD castiga primaria Calarasi, dupa 16 ani de liberali

PNL preia Consiliul Judetean Bihor de la UDMR

Iasi, oras liberal dupa 28 de ani de PSD

George Scripcaru pleaca de la Primaria Brasov dupa 16 ani

Fieful traditional al PNL de la Alba Iulia, stricat de un fost liberal

Targu Mures are, dupa 20 de ani, un primar nou

Una dintre marile surprize ale acestor alegeri vine din Vrancea, unde Catalin Toma, in varsta de 43 de ani, l-a detronat pe Marian Oprisan de la presedintia Consiliului Judetean Vrancea, dupa ce la alegerile locale organizate duminica, 27 septembrie, a obtinut 41,5% din voturi, iar Oprisan a luat aproape 38% din voturi. Oprisan a pierdut, astfel, al saselea mandat la Consiliul Judetean Vrancea, o lovitura puternica pentru unul dintre cei mai importanti baroni locali ai PSD Catalin Toma detine trei terenuri: unul agricol, unul forestier si unul intravilan, dar si o casa in comuna Jaristea din judetul Vrancea, pe care o imparte cu Maria Toma. Noul presedinte al Consiliului Judetean Vrancea mai are un autoturism Volkswagen Touareg, cumparat in 2019 si o autoutilitara Dacia 1304, din 2000.La finalul anului trecut, fostul senator a vandut un tractor pentru suma de 25.000 de lei si un Volkswagen Passat, pentru 72.000 de lei. In conturi are aproape 153.000 de lei, iar in fondul de pensii a adunat peste 21.000 de lei. El are datorii de peste 120.000 de lei.Anual, Toma incasa peste 137.000 de lei pentru functia de senator, revenindu-i lunar putin peste 11.000 de lei. Din agricultura a mai incasat 15.000 de lei.Toma a absolvit liceul din Odobesti, Vrancea, si a terminat Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie a Universitatii din Bucuresti, in anul 1999. De la absolvirea facultatii pana in anul 2008 a fost profesor la liceul "Duiliu Zamfirescu", din Odobesti, unde a fost si el elev. In perioada 2003-2005 a fost director al liceului.In 2006 a inceput sa studieze franceza la Facultatea de Limba si Literatura Romana din cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti.Din 2008 a devenit primar al comunei Zaristea, obtinand doua mandate la rand, dupa care, in anul 2016, a intrat in Parlamentul Romaniei, ca senator. Tot in 2016 a devenit si presedinte al PNL Vrancea.Liberalii vin la conducerea primariei Constanta dupa 24 de ani in care aceasta a fost colorata in rosu. Rectorul-senator Vergil Chitac, in varsta de 58 de ani, a castigat alegerile locale pentru Primaria din Constanta. Chitac, ofiter de marina retras, a mai candidat la alegerile din 2016 din partea PNL, dar a pierdut in fata candidatului PSD, Decebal Fagadau, asa ca a devenit senator in Parlamentul Romaniei.Chitac a absolvit Facultatea de Nave de la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati in anul 1986 si a devenit doctor in hidromecanica navala si structuri navale in anul 1999. In perioada 1986-2000 a fost cadru didactic universitar la Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta, intre anii 2000-2001 si 2003-2004 a fost decan al Facultatii de Marina Civila al Academiei Navale. In perioada 2004-2010 a fost prorector, iar din 2010 pana in prezent a fost rector si profesor universitar, potrivit CV-ului publicat.Impreuna cu Simona Chitac, Vergil Chitac detine trei terenuri intravilane si o casa. El mai are un autoturism Hyundai , iar in conturi are 400.000 de lei si 50.000 de euro. Anual, Chitac incaseaza 120.036 de lei pentru functia de senator si o pensie de serviciu in valoare de 112.800 de lei, potrivit declaratiei de avere din anul 2020.Marius Dulce, candidatul PSD la primaria Calarasi, a castigat alegerile locale organizate duminica, 27 septembrie, in fata lui Daniel Stefan Dragulin, actualul primar al PNL, care a candidat pentru al treilea mandat. PSD obtine, astfel, primaria orasului dupa 16 ani, care a fost condus de doi liberali, cu cate doua mandate: Nicolae Dragu si Daniel Stefan Dragulin.Candidatul Partidului Social Democrat a castigat si Consiliul Judetean Calarasi. Vasile Iliuta a castigat al doilea mandat, de data aceasta din partea PSD, dupa ce pe primul l-a castigat pe listele PNL. Institutia isi schimba culoarea politica dupa ce in ultimii 16 ani a fost galben-albastra, la conducere aflandu-se si Raducu George Filipescu, presedinte al CJ Calarasi timp de 12 ani.Vasile Iliuta are, impreuna cu Mihaela Cristina Iliuta, un teren agricol si patru terenuri intravilane in comunele Valcelele si Floroaica. Ei mai au o casa de locuit in Valcelele, doua apartamente, o casa si doua spatii comerciale in Calarasi.De la Consiliul Judetean, Vasile Iliuta castiga 164.268 de lei pe an, din arenda terenurilor agricole mai ia 219.500 de lei, iar dividendele din activitatile agricole ii aduc aproape 1,5 milioane de lei. Sotia si copiii sai incaseaza salarii de la firma familiei, ILDU, dar si arenda si dividende din agricultura.Iliuta are 52 de ani, este casatorit si are trei copii. A absolvit Facultatea de Economie Agrara din cadrul Academiei de Studii Economice si a fost director al companiei Avicola in perioada 1998-2000. In anul 2000 a devenit primarul comunei Valcelele, castigand trei mandate. La finalul celui de-al treilea mandat, Iliuta a ajuns deputat in Parlamentul Romaniei. Si-a dat demisia din acesta functie cand a castigat fotoliul de presedinte al Consiliului Judetean Calarasi.Marius Dulce, candidat pentru a doua oara din partea PSD la alegerile locale, a castigat, de data acesta, functia visata. Edilul Dragulin si-a recunoscut infrangerea.Marius Dulce detine, impreuna cu Florina Dulce, un teren intravilan, un apartament si o casa, in Calarasi. El mai are un autoturism Volkswagen Tiguan si doar 9.300 de lei in contul bancar. Are, insa, datorii de peste 100.000 de lei, din care 30.000 catre membri ai familiei. Din functia de director al Casei de Asigurari de Sanatate din Calarasi, Dulce incasa anual 121.850 de lei.Alegerile din Oradea si judetul Bihor nu au dat mari emotii liberarilor, unde Florin Birta, viceprimar in timpul mandatului lui Ilie Bolojan, a castigat primaria, iar cel din urma, Consiliul Judetean Bihor, dupa ce institutia a fost condusa timp de patru ani de UDMR-istul Pasztor Sandor.Acum, PNL nu are nevoie de aliante cu alte partide pentru a conduce judetul si municipiul, dupa ce a obtinut 20 de mandate de consilieri locali, asigurandu-si majoritatea de doua treimi. La Consiliul Judetean Bihor, PNL are doar 22 de mandate plus votul presedintelui, Ilie Bolojan, din totalul de 35, ceea ce inseamna ca pentru proiectele care privesc patrimoniul judetului - care se aproba cu votul a doua treimi dintre consilieri - va avea nevoie si de un vot din partea opozitiei.Absolvent al Facultatii de Matematica a Universitatii din Timisoara, Bolojan a fost profesor la Scoala Ajutatoare Tileagd si administratorul unui societati comerciale timp de zece ani. Din 1996 pana in 2004 a fost consilier local al orasului Alesd, apoi, timp de un an, a fost consilier judetean, prefect al Bihorului timp de doi ani si secretar general al Guvernului Romaniei in perioada 2007-2008. Din 2008 si pana acum a fost primar al Oradei.Bolojan detine un teren agricol si unul intravilan, doua apartamente, o casa si un spatiu comercial. Presedintele CJ Oradea mai are un autoturism Mercedes A200, fabricat in anul 2017, in conturi are aproape 89.000 de lei, dar mai are si o datorie de 38.000 de euro.Indemnizatia de primar a lui Bolojan este de 161.412 lei, anual. Din inchirierea unui apartament obtine 3.300 de euro, din subventia terenului agricol mai castiga 1.100 de lei, iar indemnizatia comisiei de imprumuturi de la Ministerul Finantelor este de 15.576 de lei.Primaria Iasi a fost castigata de Mihai Chirica. Acesta a schimbat tabara. Dupa ce a fost exclus din PSD, a ramas independent pana in martie 2020, cand a semnat adeziunea la PNL. Consiliul Judetean a fost castigat tot de PNL, fotoliul de presedinte urmand sa fie ocupat de Costel Alexe , ministrul Mediului in Guvernul Orban.In ultimii 28 de ani, primaria orasului Iasi a fost condusa de Constantin Simirad, Gheorghe Nichita si Mihai Chirica, membri ai PSD.Chirica are o diploma de inginer de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi si a lucrat la statiunea de cercetari "Stejarul" din Piatra Neamt. In 2012, dupa ce s-a inscris in PSD, a fost ales consilier municipal, apoi a ajuns viceprimar.In 2017, primarul a raportat un teren intravilan de 305 mp, un teren extravilan de 1.400 mp si un alt teren extravilan, de 4.200 mp. Mai detine si un apartament de 70 de mp. In aceeasi declaratie mai apar si 57.000 de euro, sub forma de cadou de nunta. Veniturile sale anuale se ridicau, in 2017, la suma de 84.611 lei, indemnizatia de la primarie, si 5.000 de euro proveniti din inchirierea apartamentului.Chirica avea in 2017 un imprumut de 20.000 de euro si un credit de la o persoana fizica, Laurentiu Badarau, de 112.500 de lei.Din declaratia de avere depusa de Chirica anul urmator, in 2018, dispare terenul intravilan, de 305 mp, fara ca acesta sa apara in rubrica cu bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni. Tot in 2018 apare si un apartament pe numele sotiei, de 72 mp, achizitionat prin cumparare.2018 a fost si anul in care Chirica si-a botezat fiul, iar familia a primit 125.000 de euro in urma evenimentului, incluzand si cadourile primite de la rudele de gradul I si II.Anul 2019 a fost extrem de spornic din punct de vedere imobiliar pentru fiul in varsta de numai un an al lui Chirica. Copilul apare in declaratia de avere a tatalui cu un teren intravilan de 836 de metri patrati in centrul orasului Iasi. In plus, baiatul a mai achizitionat, declara tatal edil, si o casa noua in Iasi, cu o suprafata locuibila de 126 de metri patrati.George Scripcaru a fost consilier local in perioada 1996-2000, viceprimar in urmatorii patru ani si primar al Municipiului Brasov din anul 2004. In 2016 a candidat ca independent, iar in 2004, 2008 si 2012 a castigat alegerile ca membru al Partidului Democrat Liberal ( PDL ). George Scripcaru a fost achitat, in 2019, de Tribunalul Brasov, intr-un dosar in care a fost judecat pentru fapte de coruptie. Decizia nu a fost definitiva, iar judecatorii Curtii de Apel Brasov au amanat, in luna aprilie a acestui an, pronuntarea in dosar.Scripcaru a fost invins in cursa alegerilor locale de Allen Coliban, sustinut de Alianta USR -PLUS.Coliban s-a nascut si a crescut in Scheii Brasovului. A urmat Colegiul National "Andrei Saguna" si a absolvit Facultatea de Management din cadrul Universitatii Transilvania, din Brasov, dar si Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnice din Bucuresti. Coliban a fost sportiv de performanta, a facut schi, curling, adventure racing si orientare.Allen Coliban are o experienta de 10 ani in industria IT, opt ani in consultanta de business si fonduri europene, sase ani in dezvoltare organizationala si managementul performantei.Coliban detine un teren, un apartament, o casa si un autoturism Volkswagen T4, fabricat in anul 1994. In conturi are in total circa 35.000 de lei, potrivit declaratiei de avere din 2020.USR PLUS a castigat Primaria Alba Iulia, cu un candidat care a plecat in urma cu doar un an din PNL. Gabriel Plesa, candidatul Aliantei USR PLUS, a avut mai mult de 600 de voturi in fata lui Paul Voicu de la PNL. Voicu era viceprimarul cu atributii de primar al municipiului si a fost impus de fostul primar, europarlamentarul Mircea Hava , drept candidat al PNL. Plesa era la momentul respectiv viceprimar PNL la Alba Iulia, dar a demisionat si a trecut la USR pentru a putea candida.Gabriel Plesa, in varsta de 54 de ani, are trei terenuri intravilane, o casa de locuit si un apartament in Alba Iulia, dar si un autoturism, o colectie de timbre care valoreaza peste 10.000 de euro.Targu Mures a fost condus in ultimii 20 de ani de Dorin Florea, primar care in timpul celor sase mandate a schimbat sase partide. Noul edil este Soos Zoltan, un candidat independent, care a fost sprijinit de UDMR.Zoltan, in varsta de 44 de ani, a studiat artele plastice la Liceul de Arta, apoi istoria la Universitatea Babes-Bolyai, specializandu-se in arheologie. A absolvit scoala doctorala in cadrul Universitatii Central Europene si dupa cinci ani de studii si munca in strainatate, s-a intors in Targu-Mures. Zoltan lucreaza de 20 de ani la Muzeul Judetean Mures, iar din 2006 conduce institutia. Actualul primar are sase copii.