S-a stabilit procedura de vot la alegerile locale. Ce se intampla daca stampila depaseste limitele patrulaterului

Noua procedura a fost stabilita vineri, 18 septembrie 2020, de catre Biroul Electoral Central.Conform hotararii adoptate de BEC, sunt vazute ca voturi valabil exprimate, buletinele de vot gasite in urnele de vot pe care optiunile alegatorilor au fost exprimate in oricare dintre urmatoarele modalitati:a) stampila cu mentiunea "Votat" este aplicata in interiorul unui singur patrulater;b) stampila cu mentiunea "Votat" depaseste limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta (inclusiv situatia in care stampila atinge doar un patrulater);c) stampila cu mentiunea "Votat" este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt inscrise diverse mentiuni ale alegatorului (votul este considerat valabil indiferent de mentiunile inscrise pe buletinul de vot);d) stampila cu mentiunea "Votat" este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegatorul a aplicat una sau mai multe stampile fara sa atinga vreun alt patrulater.Reguli noi pentru alegerile locale! Votul va fi valabil si daca stampila depaseste limitele patrulateruluia) buletinul pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare;b) buletinul de vot care are alt model decat cel legal;c) buletinul pe care nu a fost aplicata stampila cu mentiunea "Votat";d) buletinul pe care stampila cu mentiunea "Votat" este aplicata in doua sau mai multe patrulatere;e) buletinul pe care stampila cu mentiunea "Votat" este aplicata in doua sau mai multe patrulatere, chiar daca unele stampile au fost taiate/anulate de alegator;f) buletinul pe care stampila cu mentiunea "Votat" a fost aplicata in exteriorul patrulaterelor si nu atinge niciun patrulater;g) buletinul de vot pe care stampila cu mentiunea "Votat" atinge doua sau mai multe patrulatere.De asemenea, a fost stabilita procedura care va fi urmata la alegerile locale in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal va semnala ca o persoana a mai votat o data in aceeasi zi.Potrivit hotararii adoptate de BEC, in cazul in care, urmare a introducerii codului numeric personal al unui alegator in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal - SIMPV, acesta semnaleaza faptul ca persoana care s-a prezentat la urne si-a mai exercitat dreptul de vot in aceeasi zi la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, presedintele biroului electoral al sectiei de votare mai intai va aduce la cunostinta alegatorului ca SIMPV a semnalat ca si-a mai exercitat o data dreptul de vot la aceste alegeri si ca fapta unei persoane care voteaza de doua sau mai multe ori constituie infractiunea de frauda la vot prevazuta de art. 3 87 alin. ( 1) lit. b) din Codul penal si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.In cazul in care alegatorul staruie in solicitarea de a-si exercita dreptul de vot, presedintele biroului electoral al sectiei va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde alegatorul figureaza deja inscris in SIMPV, in vederea identificarii eventualei semnaturi a acestuia in dreptul datelor sale de identificare din listele electorale, iar convorbirea va fi inregistrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Daca presedintele biroului electoral al sectiei de votare apelate infirma existenta unei semnaturi in lista electorala in dreptul alegatorului in cauza, ii va permite exercitarea dreptului de vot. Daca presedintele biroului electoral al sectiei de votare apelate confirma existenta unei semnaturi in lista electorala in dreptul alegatorului in cauza, ii va permite sa voteze numai dupa ce acesta va completa si semna impreuna cu presedintele biroului electoral al sectiei de votare si operatorul de calculator un proces verbal.Alegatorul va preciza, in document, ca, desi i s-a adus la cunostinta ca SIMPV a semnalat ca a mai fost inscris ca alegator care si-a exercitat dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, precum si ca fapta de a vota de doua sau mai multe ori constituie infractiunea de frauda la vot si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi, solicita in continuare exercitarea dreptului de vot.