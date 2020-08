Saraca agenda sociala a Bucurestiului

Fenomenul voucheriadei a afectat si politicile sociale, primarul general folosind stimulentele oferite cetatenilor pe post de exemple de buna practica in asistenta sociala. Doar ca aceste stimulente nu pot tine loc de accesibilizarea spatiului public pentru persoane cu dizabilitati, de after-school-uri pentru scolile defavorizate din oras sau de clinici medicale sociale. Pomana nu e, deci, politica sociala.Raportarea la portofoliul pe care institutia il are in domeniul reducerii saraciei a fost evident din modul in care a fost formulata. Absolut ridicol, acest document a fost compus prin includerea acelor masuri pe care fiecare dintre Primariile de Sector le avea, in acel moment (septembrie 2017), in implementare sau planificate pentru viitor.O strategie al carei obiectiv pare ca a fost mai degraba bifarea unor obligatii birocratice, acest document a avut exact soarta pe care si-o merita: abandonul. Teoretic, in 2020, ar fi trebui sa avem un prim raport de implementare. Pana la redactarea acestui articol, nu exista nicio informatie publica referitoare la implementarea sa.Mai mult, asa cum arata un raport cu privire la activitatea Primariei General in primii trei ani , anul trecut, o parte dintre primariile de sector nu stiau de existenta acestui document (in mod absolut ilar, una dintre primarii chiar mi-a cerut mie strategia, pentru a putea formula raspunsul la o cerere de informatii de interes public). Cred ca putem transa relativ rapid, cu aceste argumente in minte, ca aceasta strategie este absolut inutila si, cred eu, foloseste publicului strict ca instrument de masura pentru interesul acordat de Primaria Municipiului Bucuresti pentru categoriile vulnerabile.sunt proiectele sociale cel mai intens promovate de actuala conducere a PMB. Asa cum spuneam si aici , din punctul meu de vedere, acesti bani sunt indiscutabil necesari acestor familii. Dar aceasta nu este o politica sociala de integrare, este doar o masura compensatorie pentru slabele servicii medico-sociale puse la dispozitie de autoritatile locale din Bucuresti si, mai important, pentru lipsa accesibilizarii acestui oras. In mod cert, niste bani nu au cum inlocui toate aceste lucruri. De-aceea eu nu le consider proiecte sociale. A da bani nu poate fi considerat un proiect, ci un fel de cautiune pentru toti anii in care aceste persoane au fost si sunt captive inca in locuintele lor.In spatiile urbane precum Bucurestiul, cele mai vulnerabile persoane sunt. De foarte multe ori, acestea sunt persoane fara acte, persoane evacuate sau persoane cu boli cronice si/sau psihosociale. Primaria Capitalei nu are si nu a avut un centru rezidential pentru a adaposti temporar aceste persoane (centru in care sa li se permita sederea pe o perioada mai lunga, pana la identificarea unor solutii de locuire potrivite, incadrarea in munca, finalizarea unor tratamente etc). In lipsa unui astfel de loc, aceste persoane nu pot fi scoase din zona de saracie profunda si raman dependente de apelul la mila publica. Adapostul de noapte Sfantul Ion (cunoscut si sub numele de Pallady) a ajuns sa fie ocolit de persoanele pe care ar fi trebui sa le deserveasca din cauza modului in care fortele de ordine si angajatii centrului au interactionat cu oamenii de-a lungul timpului. In ciuda faptului ca acest centru are clara nevoie de o reorganizare, acest lucru nu s-a intamplat.Trebuie sa mentionez insa ca Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a decis finantarea adapostului de noapte Odesa, dezvoltat de Asociatia Carusel. Cu toate acestea, institutia nu a dat dovada ca poate prelua un model de buna practica pe care l-a avut la indemana.Nici in domeniul locuirii sociale nu s-a clintit nimic in ultimii patru ani. Cu toate acestea, primarul general este suficient de cinic incat sa promita in luna iulie 2020 opt blocuri de locuinte sociale. Noi noute. Momentan se lucreaza insa doar la un singur bloc, promis a fi repartizat "in aceasta toamna", desi termenul de finalizare anuntat formal este "in iarna". In plina campanie electorala deci.Promisiunea celor opt blocuri este foarte deci departe de indeplinire, din moment ce in executie este doar unul singur, pentru care vor exista mai multe locuri de parcare decat apartamente!), celelalte fiind doar in faza de proiectare. Pentru un primar care ar trebui sa fie la momentul bilantului, Gabriela Firea foloseste cam mult de timpul viitor:De-a lungul celor patru ani, penuria de apartamente disponibile a fost constanta, existand, in medie, zece apartamente disponibile/luna la peste 20.000 de dosare depuse (asa cum apare pe site-ul institutiei ).Banca de alimente este un alt proiect despre care primarul general a vorbit mult in acest mandat. Proiectul a fost aprobat in septembrie 2016 In august 2018, Gabriela Firea anunta ca proiectul va fi gata in 12 luni, pentru ca in mai 2019 sa ne anunte ca va fi finalizat in "12 luni de la ordinul de incepere".Pe scurt, in ciuda vorbariei de pe marginea acestui proiect, in august 2020 Banca de Alimente nu exista in Bucuresti.Primarul general si majoritatea Consiliului General au decis si infiintarea unei in luna august 2018 , care prevede sase centre pentru persoane varstnice, cate unul in fiecare sector din Bucuresti.Reteaua nu exista nici ea azi.Pentru, Consiliul General a votat un proiect prin care acestia sunt sprijiniti sa se angajeze in Companiile Municipale, urmand ca la sase luni vechime sa primeasca si o locuinta (in mod paradoxal, printre conditiile de eligibilitate se numara lipsa unei locuinte sau a resurselor financiare pentru plata unei chirii, nefiind specificat unde ar trebui sa locuiasca tanarul pana la implinirea celor sase luni de vechime).Conform DGASMB, care a raspuns unei solicitari de informatii de interes public, niciun tanar nu a fost inca inclus in proiect.In octombrie 2018, Primaria Municipiului Bucuresti a decis infiintarea unui Centru Medical Social . In acest moment, Primaria Generala se afla intr-un parteneriat cu clinica sociala a Fundatiei Regina Maria, neavand propriul centru medical social.Si acest centru este inca la nivel de proiect.Singurele proiecte sociale majore implementate la nivelul Primarie Municipiului Bucuresti sunt un, cu capacitate de 100 de locuri (cu 32 de garsoniere si 4 apartamente) si un, cu o capacitate de 120 de persoane varstnice dependente, care insa par sa nu faca parte din reteaua Metropolitana mentionata mai sus Lipsa unei viziuni si a unor obiective asumate in reducerea fenomenului saraciei a condus la proiecte care mai degraba peticesc nevoi punctuale ale persoanelor vulnerabile. Diferite vouchere si stimulente nu pot fi solutii pentru iesirea din saracie pentru cei mai afectati de acest fenomen. In ciuda unor proiecte votate in Consiliul General care ar fi putut sa contribuie la cresterea calitatii vietii pentru cei mai vulnerabili dintre noi, agenda executivului si, deci, nici bugetul local, nu le-au au avut drept prioritate.Dincolo de faptul ca asistenta sociala este un drept fundamental, ca principiile solidaritatii si ale demnitatii umane ne obliga la o agenda sociala angajata complet in reducerea fenomenului saraciei, aceste proiecte sunt o obligatie ale institutiilor publice. Aceste proiecte sunt menite sa asigure sanse egale de dezvoltare pentru noi toti. Mare parte dintre persoanele afectate de saracie s-au nascut in familii abandonate deja de institutiile publice, reproducand saracia parintilor.Or, a rupe aceasta fatalitate si a scoate aceste persoane din evidentele asistentei sociale este un lucru care poate fi facut doar prin interventia autoritatilor publice. Saracia nu este o chestiune de noroc sau de ambitie. De multe ori este o chestiune inegalitate.Si de sansa de a avea un primar angajat in aceasta cauza.Saracii Bucurestiului n-au avut, nici in acesti ultimi patru ani, aceasta sansa.