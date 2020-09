Scandal electoral intr-un sat din Moldova. Un candidat la Primaria Nereju a inceput sa racordeze localnicii la o retea de apa ilegala

Povestea tragi-comica se desfasoara in satul Nereju din Vrancea, transmite Digi 24 . Ion Pauca, fost primar, actual contracandidat a sapat santuri, a intins un furtun si s-a apucat sa racordeze casele din satul Glavanesti cu apa din munte.De cealalta parte, primarul in functie,Toader Gemanas, i-a reprosat ca n-are autorizatie pentru lucrare, a chemat politia si-a cerut inchiderea santierului.Satenii sprijina, insa, lucrarea clandestina si vor neaparat apa in curti indiferent daca este legala sau nu.Citeste si: