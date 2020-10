Scandal pe voturi la Sectorul 1: Jandarmeria precizeaza ca incaperea in care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilata la cererea presedintelui biroului electoral

"Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilata la cererea presedintelui biroului electoral, jandarmul intocmind, de fiecare data, in acest sens un proces-verbal de predare-primire a incaperii respective. Precizam faptul ca accesul in incaperea respectiva este permis doar cu acordul presedintelui biroului electoral de sector, iar incinta este luata in protectie dupa sigilare. Activitatile desfasurate in interiorul incaperii nu intra in competenta institutiei noastre atata timp cat persoanele autorizate desfasoara activitati legate de procesul electoral", a transmis Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, "in legatura cu imaginile aparute in spatiul public care prezinta o activitate desfasurata in data de 29 septembrie a.c. in incinta Biroului Electoral al Sectorului 1".Candidata PNL - USR PLUS la Primaria Sectorului 1 Clotilde Armand a explicat imaginile difuzate de Antena 3 in care persoane prezentate ca fiind membri USR par ca umbla la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1, afirmand ca in imagini apare si presedintele biroului, procurorul Sprincu Nicolae, care a decis sa fie numarate semnaturile votantilor de pe listele electorale si care a invitat candidatii si observatorii pentru a-i convinge ca procesul este transparent si nu se produc fraude prin manipularea sacilor. Ea afirma ca cei care apar in imagini manipuland sacii sunt membri ai personalului tehnic al biroului electoral si acuza incercari de intimidare a procurorului Sprincu.Politia si procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 fac verificari in acest caz.