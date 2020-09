Scandal sexual in judetul Brasov. Primarul din Moeciu este acuzat ca a vrut sa violeze o membra a Biroului Electoral

Politia a deschis o ancheta in cazul primarului din Moeciu acuzat ca a vrut sa violeze o femeie

Femeia, care este membra a partidului Pro Romania, a facut plangere la politie. Ea a spus ca se afla in timpul programului cand primarul s-a napustit asupra ei."In cursul zilei de ieri, 1 Septembrie 2020, reprezentanta Pro Romania in Biroul electoral de circumscriptie Moeciu, care se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, la solicitarea Presedintelui BEC Moeciu, a fost agresata sexual de catre primarul PNL in functie al comunei Moeciu.S-a facut plangere la Politia Moeciu, iar Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti a inceput cercetarea in cauza, deschizand dosar penal", a transmis Pro Romania Brasov pe pagina de Facebook "Constatam ca pentru PNL incalcarea legilor este o practica uzuala si ne propun pentru aceasta campanie electorala o intreaga garnitura de "PENALI", dupa propriile criterii de integritate, unii deja condamnati iar altii aflati inca in faza de judecata. Criteriile de integritate pentru PNL sunt mult clamate dar putin aplicate si iata vin cu o noua mostra josnica de intelegere a normelor de convietuire sociala", aumai precizat reprezentantii Pro Romania.Politistii l-au chemat la audieri pe primar, iar cazul a ajuns acum la procurorii Parchetului de pe langa judecatoria Zarnesti."Politistii din cadrul Politiei Statiunii Bran efectueaza cercetari in rem asupra faptei, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti, in care va fi propusa solutia legala la finalizarea cercetarilor", a declarat Nadia Olaru, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Brasov, pentru BZI