Un secretar de stat, ales consilier local, renunta la mandat pentru functia din Guvern. Locul sau va fi luat de sotul Simonei Amanar

"Nu pot ocupa in acelasi timp si pozitia de consilier local si pe cea de secretar de stat, cele 2 functii fiind incompatibile. In ultimele 10 zile am pus in balanta cele 2 optiuni si am discutat cu destul de multi dintre dumneavoastra, cu cei din familie, cu apropiatii, in mod special cu colegii din PNL, cu Alin Nica, dar si cu domnul prim-ministru Ludovic Orban . Am luat decizia de a continua drumul inceput in 15 ianuarie - acela de a ma implica in continuare pentru comunitate din pozitia de secretar de stat, membru al Guvernului Orban. Consider ca din aceasta pozitie, pe langa onorarea atributiilor specifice din minister si din Guvern, pot face multe lucruri bune in continuare pentru Timisoara si pentru judetul Timis. In locul meu, in Consiliul Local Timisoara, va intra Cosmin Tabara", a anuntat Catalin Iapa pe pagina sa de Facebook De pe lista de consilieri locali a PNL din Timisoara s-ar putea retrage sau ar putea fi retrase si alte persoane, noul presedinte al PNL Timis, Alin Nica, anuntand ca vrea sa faca curatenie pe listele de consilieri intocmite de Nicolae Robu , care a demisionat de la sefia PNL Timis dupa pierderea alegerilor.