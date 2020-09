Alegeri locale 2020. Cristian Popescu Piedone, noul primar al Sectorului 5. Scorul este foarte strans

Piedone are un avans de trei procente, obtinand 26,05 la suta. Pe locul doi este primarul in functie, Daniel Florea PSD ), care a obtinut un scor de 23,57 la suta. Candidatul PNL la Primaria Sectorului 5 a obtinut 23,5 la suta, iar Marian Vanghelie - 11,1 l suta.Piedone si-a declarat victoria, pe Facebook . "Dragi prieteni, adevarul a invins! Dreptatea a invins! Noi am invins! Impreuna! In timp ce restul candidatilor au avut in spate partide care au investit sume uriase in campaniile electorale, eu v-am avut pe voi, locuitorii Sectorului 5! Cel mai important aliat! Singurul aliat care conteaza! Pentru voi m-am inscris in aceasta cursa, pentru copiii vostri si pentru sectorul acesta care merita sa iasa la lumina!", a scris Piedone.