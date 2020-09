George Scripcaru, dupa ce a pierdut scaunul de primar la Brasov: "Nu este o problema sa activez drept consilier. O sa-mi iau o perioada de odihna"

"Daca alegerile erau la termen, putea sa fie un alt rezultat. Am pierdut foarte multi votanti care mi-au spus ca nu se duc la urne de frica sa nu se infecteze. (...) Au venit foarte putini alegatori la vot si poate ca cei care au stat acasa s-au gandit ca eu oricum o sa castig alegerile. Este si asta o abordare", a afirmat Scripcaru.Intrebat daca ar viza un post de viceprimar, el a raspuns ca "nu este o discutie care poate fi inceputa in acest moment", deoarece "trebuie sa ne raportam la cei care au castigat alegerile, atat la judet, cat si la nivel de municipiu"."Cred ca nu este o problema sa activez din pozitia de consilier. Ma gandesc ca am sa ma odihnesc, am atatea lucruri de facut la care nu m-am gandit si ma gandesc acum, o sa-mi vad de viata, cu lucrurile placute si mai putin placute, cu unele carora, poate, nu le-am acordat suficienta atentie la momentul potrivit. O sa-mi iau o perioada de odihna", a spus Scripcaru, care a condus Brasovul timp de patru mandate.Intrebat ce considera ca lasa in urma, edilul a afirmat ca ar putea sa enumere multe lucruri punctuale, insa i-ar lua foarte mult timp."Haideti sa facem o comparatie, sa vedem unde era Brasovul acum 16 ani. Totusi, azi, este, din punct de vedere economic, un oras structurat, unul care s-a dezvoltat, care a generat multa stabilitate", a punctat Scripcaru.Acesta le-a multumit brasovenilor care l-au votat, dar si celor care au avut alta optiune, remarcand ca importanta a fost participarea la vot, care denota o atitudine civica si, totodata, i-a transmis felicitari principalului sau contracandidat, reprezentantul USR PLUS, Allen Coliban, in fata caruia a pierdut Primaria Brasov.