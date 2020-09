Scrisul (de pe afisul electoral) al lui las' ca merge si asa

Un personaj simpatic si etern, traditional si modern, postmodern si post- orice, Alice, ne-a lasat niste vorbe: "Daca toata lumea si-ar vedea de treaba ei, lumea s-ar misca mult mai repede decat o face in prezent.". Ce facem cu ele? Le luam in seama, le luam de-a gata; e verificata, argumentata, functionala treaba.Aud des, n-are rost sa descos contextele, rautatea generalizata ca Romania e tara lui las' ca merge si asa. Revolta ca nu se fac strazi, autostrazi, ca la noi nu-i ca afara... bine ca nu-i! Afara-i frig, inauntru-i cald!Pe mine altceva ma doare la tara asta - scrisul de tipul las' ca... Nu ma pot pricepe si nici nu ma pot ocupa ori preocupa de chestiile pe care nu le-am invatat, nu le-am cautat, nu le stiu, nu mi le-a bagat nimeni in geanta ori in gand. Asa ca fac ce stiu, ce pot, ce mi se potriveste: indraznesc sa spun, roman critic ce esti, ca nu prea ai exercitiul consecventei. Daca tot joci cartea proletarului manios, de ce comentezi intelegator ca observatiile cu privire la absenta diacriticelor si a virgulei, la dezacord, la si-ul varat de teama uneifonii (aici nu te deranjeaza?!) sunt doar semne de rigiditate formala, de nazism gramatical, de lipsa de ocupatie/spirit civic/implicare?Si ce daca pe un afis cu doua-trei randuri de text sunt patru-cinci greseli?! E fara... Este simplu: intelepciunea ideii e egala cu forma gandirii, iar cuvantul ori contextul stalcit, analogia facuta alandala, ruptura de structura sunt tradari formale, palpabile, ale unei dezordini la nivel de logica. Nu greseala e grava, ci greseala aparuta pe jumatati de randuri si sferturi de fraza.Pe cine votezi? Pe acela care scrie fara sa creada ca totul incepe cu... Un afis de campanie electorala are in spate o echipa, echipa are in spate un coordonator, coordonatorul are in spate o viziune, o gandire, o comanda de la un candidat . Candidatul trebuie sa dea directive clare, sa ceara creativitate, sa-si exprime acordul, dezacordul, nemultumirea, sa taie, sa corecteze, sa dea inapoi, sa se implice, sa caute variante, sa aiba (nu *sa aibe!) timp, luciditate, credibilitate.Nu-i asa ca totul porneste de la cele doua-trei randuri de text de pe afisul din campanie? Nu-i asa ca o virgula, o litera, o alaturare imagine-text conteaza? Nu-i asa ca un text simplu, bine scris, cu talc si mesaj, cu totul asezat la locu-i e primul argument ca posesorul de discurs e cu bune intentii, destept, calculat, rational, departe de visuri marete, promisiuni pompoase si vestimentatie discursiva mult prea sclipitoare?incep toate relele? De ce sa ne gandim imediat si exclusiv la fapte, cand vorbele sunt interfata unor fapte? O vorba corecta e, fara alte vorbe, primul contact cu o fapta corect gandita, planificata.Se poate scrie o evanghelie, se poate goli o calimara, se pot acoperi zeci de blocuri gri cu maxime si delicii scriptice despre cat de fain e mecanismul acesta numit limba romana. E destul insa. Apropo de lume si treaba negeneralizata si absolutizata, de individualitate si de felia proprie: Nu va varsati veninul amaraciunii voastre in acei romantici care vad in virgula si-n diacritice un fel de frumusete aparte, de marimea celebrei scene in care un nebun de personaj admira dansul unei pungi goale!... in lucrul bine scris!