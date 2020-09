Candidatul USR-PLUS la Primaria Chiajna a cerut renumararea voturilor: "S-a numarat ca pe stadion"

"Voturile s-au numarat ca pe stadion. Echipa USR PLUS s-a pregatit exemplar pentru ziua votului. In Chiajna, am avut delegat in fiecare sectie, dublat de un candidat care avea dreptul legal de a fi observator. Conform legii, in fiecare sectie puteau fi maximum 20 de persoane in acelasi timp. In realitate, in unele sectii, au fost prezenti mult mai multi oameni, in mod ilegal. Nu s-au respectat nici regulile de protectie sanitara si distantare sociala, fapt ce a pus o presiune suplimentara pe oamenii care au numarat voturile", a aratat Zainea, intr-o postare pe pagina sa de Facebook Cornel Zainea a mai aratat ca "echipa Alianta USR PLUS Chiajna a verificat si centralizat toate procesele verbale, am constatat neconcordante, in urma carora am decis sa cerem renumararea voturilor". "Va multumesc tuturor pentru numarul urias de mesaje de sustinere. Inca 4 ani cu o administratie atat de abuziva, care sa ramana in functie tot abuziv, e prea mult", a mai scris Zainea, pe Facebook In comuna Chiajna, lupta electorala intre Cornel Zainea si Mircea Minea, primarul in functie, s-a terminat la o diferenta infima . Minea (care a candidat pentru al saptelea mandat dupa ce a schimbat mai multe partide) a obtinut 3.789 (36,25%), in timp ce Zainea a fost creditat cu 3.735 de voturi (35,73%). Intre cei doi sunt, conform numaratorii initiale, doar 54 de voturi.