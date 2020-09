Doi secretari de stat din Ministerul Educatiei sunt in concediu de odihna pentru a se implica in campania electorala. Unul dintre ei candideaza la sefia CJ Ialomita

Barcari candideaza la Ialomita

Barcari vrea sefia CJ Ialomita

Cine este Luminita Barcari

Ea a afirmat duminica intr-o conferinta de presa ca angajatii Ministerului Educatiei au facut toate eforturile pentru ca anul scolar sa inceapa in conditii cat mai bune si ca doi secretari de stat se afla in concediu de odihna in aceasta perioada, potrivt News.ro. "Atat eu, cat si colegii mei din cadrul Ministerului Educatiei, am facut toate eforturile pentru ca anul scolar sa inceapa in cele mai bune conditii. Asa cum cred ca stiti secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, dar si un alt secretar de stat din cadrul ministerului Educatiei si-au luat concediu de odihna pentru a putea desfasura alte activitati, avand in vedere faptul ca suntem in campanie electorala. Este vorba despre doamna Luminita Barcari si despre domnul Radulescu Dragos", a afirmat Monica Anisie.Potrivit Educatie Privata , secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar Luminita Barcari este in concediu de odihna, exact in perioada in care deschiderea scolilor este subiectul principal pe agenda publica.Luminita Barcari a intrat in concediu la inceputul lunii septembrie, pentru a se concentra asupra campaniei electorale pentru alegerile locale. Barcari este candidatul PNL la sefia Consiliului Judetean Ialomita.In luna iulie, Barcari declara pentru Educatie Privata ca intentioneaza sa se autosuspende din functia de secretar de stat, in perioada campaniei."Voi candida pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Ialomita si ma voi autosuspenda din functia de la minister. Daca voi castiga alegerile, atulnci voi ramane la Consiliul Judetean", a declarat Barcari pentru Educatie Privata.Ea preciza, la vremea respectiva ca va pune in practica aceasta decizie in functie de momentul la care data organizarii alegerilor si calendarul electoral vor fi cunoscute.In cele din urma, secretarul de stat a ales varianta concediului, in locul celorlalte variante: autosuspendarea sau demisia.Educatie Privata a incercat sa o contacteze pe Luminita Barcari pentru a-si explica aceasta optiune. Pana la momentul publicarii acestui articol, ea nu a putut fi contactata.Luminita Barcari a fost inspector general scolar in judetul Ialomita. Ea este absolventa a Universitatii din Bucuresti, specializarea Chimie Fizica. Inainte sa ocupe functia de inspector general la Ialomita, Barcari a fost director la Grupul Scolar din Fetesti.In urma cu doi ani, Luminita Barcari a fost demisa de fostul ministru Liviu Pop care a trimis Corpul de Control de mai multe ori la Ialomita.Ea a dat Ministerul Educatiei in judecata, iar intr-un final, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de suspendare a Ordinului nr. 4700/18.08.2017 dat de ministrul Pop pentru eliberarea din functia de sef al Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita. Ea a fost numita in functia de secretar de stat in luna ianuarie a anului 2020.