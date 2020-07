Seful AEP explica ce se intampla cu alegerile locale daca se revine la starea de urgenta: "lucrurile vor fi suspendate"

", a afirmat Mituletu-Buica.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an in 27 septembrie. S-au inregistrat 253 voturi "pentru", doua contra si 36 abtineri. Totodata, deputatii au respins proiectul initiat de Guvern pe aceeasi tema. Camera Deputatilor este for decizional.