Seful PNL Constanta cere anularea alegerilor pentru functia de primar al localitatii Costinesti. Unele buletine de vot aveau sigla Pro Romania in dreptul candidatului liberal

"Cerem anularea alegerilor doar pentru functia de primar, pentru ca dreptul cetatenilor de a vota a fost afectat prin pozitionarea siglei PRO Romania in dreptul candidatului PNL la functia de primar al comunei Costinesti si pentru ca suspendarea procesului de vot timp de doua ore, de la 7,00 la 9,20, a dus la imposibilitatea de a-si exprima dreptul de vot pentru toti cetatenii care lucreaza in ture si nu au mai putut sa se prezinte la urne in aceste conditii, stiut fiind faptul ca procesul electoral poate fi suspendat doar o singura data pentru o perioada de doua ore", a declarat Hutuca.Procesul electoral a fost suspendat duminica in cele doua sectii de votare din comuna Costinesti dupa ce alegatorii au descoperit ca buletinele de vot au fost tiparite gresit, sigla PNL fiind inlocuita cu cea a formatiunii Pro Romania. Ulterior, procesul electoral a fost reluat la Costinesti, pe buletinele de vot imprimate gresit pentru candidatul la functia de primar, alegatorii fiind informati dupa intrarea in sectie ca sigla Pro Romania a fost imprimata, din eroare, si in dreptul candidatului PNL, urmand ca dupa tiparirea buletinelor rectificate acestea sa fie puse la dispozitia celor care nu au votat inca.