Seful PSD il sustine in continuare pe Tudorache: "Sa mearga mai departe in instanta"

"Cred ca, cel putin la Sectorul 1, domnul Dan Tudorache trebuie sa mearga mai departe in instanta sa-si apere drepturile. Ceea ce s-a intamplat acolo este nepermis pentru o capitala europeana", a afirmat, luni, Ciolacu.Primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, a fost chemat la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie in urma plangerii facute impotriva presedintelui Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1. El a sustinut ca anumite persoane au intrat in sala unde erau depozitati sacii cu voturi, doar cu acordul presedintelui BES 1, fara a exista o decizie a Biroului electoral in acest sens.