Semnatura digitala simpla - un pas in directia unei mai mari implicari politice

La birourile electorale ale sectoarelor din Bucuresti, precum si la biroul municipal, au fost depuse semnaturile pentru candidatii USR -PLUS. O parte substantiala (aproximativ 50%) din aceste semnaturi au fost semnaturi digitale simple.Aceste semnaturi au fost date de oameni din fata propriului calculator sau de pe telefon, prin accesarea unei aplicatii web realizata de asociatia G2. Oamenii incarcau o copie a cartii de identitate, isi dadeau datele din buletin precum si emailul si telefonul, apoi isi desenau semnatura pe ecran. Datele au fost validate de operatorii partidului, cu respectarea cerintelor GDPR.La final, la nivelul intregii tari, s-au strans peste 100.000 de semnaturi si asta in conditiile in care a existat temerea ca aceste semnaturi nu vor fi acceptate de catre autoritati, si de aceea nu s-a comunicat prea mult pe aceasta tema, pentru a nu "canibaliza" semnaturile stranse pe strada.Poate ca 100.000 de semnaturi nu inseamna enorm, dar spune ceva despre puterea de a folosi mijloace digitale pentru a agrega vointa cetatenilor.Ganditi-va ca numarul minim de semnaturi necesare depunerii unei initiative legislative cetatenesti este de 100.000 de persoane, iar numarul minim pentru o propunere de modificare a Constitutiei este de 1 milion de persoane.La momentul de fata nu exista cadru legislativ pentru a reglementa strangerea de semnaturi digitale pentru astfel de initiative, insa aceasta nu inseamna ca legea nu poate fi contestata in fata Curtii Constitutionale prin invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate.De vreme ce semnaturile colectate fizic si cele colectate digital au cam acelasi nivel de certitudine, in sensul ca validarea ambelor se face tot la fel, prin verificare prin tragere la sorti, este firesc ca ele sa aiba acelasi tratament legal. Mai mult, semnaturile colectate digital au avantajul ca poti strange mai multe date, evident cu respectarea normelor GDPR, pentru a usura validarea. De pilda, data si ora la care s-a semnat, emailul si telefonul pentru validarea semnaturii (prin trimiterea unui cod de confirmare prin SMS sau ca email).Cert este ca in viitorul apropiat putem vedea initiative de modificare a legilor sau de a Constitutiei stranse astfel.Diferenta de costuri intre cele doua metode este absolut covarsitoare. De pilda, in cazul initiativei de schimbare a legislatiei electorale, #OameniNoi, a fost vorba de efortul substantial (intins pe cateva luni de zile) a peste 30 de organizatii civice si politice, care au lucrat cu sute de voluntari. In cazul unei initiative bazate pe semnatura digitala simpla poate aceste eforturi ar fi reduse de 10 ori, partea logistica cea mai complicata ramanand depunerea lor la primarii pentru a fi verificate si validate de autoritatile locale.La fel, aceasta poate fi o veste foarte buna in cazul celor care doresc sa candideze ca independenti la alegerile parlamentare sau europarlamentare. In momentul de fata, legea cere pentru parlamentare un numar de 1% din cei inregistrati pe listele electorale de circumscriptie. (Este posibil ca aceasta cifra sa fie injumatatita asa cum s-a intamplat pentru alegerile locale, datorita crizei sanitare). Pentru o circumscriptie mare, cum este de pilda Bucurestiul, cu circa 2 milioane de cetateni inregistrati, asta inseamna 20.000 de semnaturi, poate chiar 25.000 pentru a evita respingerea unora dintre ele.Este extrem de greu ca un candidat independent sa le poata colecta fizic. E suficient sa ne uitam la cate semnaturi au depus partidele cele mai puternice in Bucuresti (cel mult 30.000 de semnaturi), ca sa ne dam seama de acest lucru.Posibilitatea de a le strange in format digital ar usura mult aceasta sarcina si ar putea deschide cel putin un pic usa candidatilor independenti. Desi solutia pe termen lung ar trebui sa fie reducerea dramatica a acestei bariere de intrare, aflata acum la limita superioara din recomandarile Comisiei de la Venetia (0.1%-1%), aproape de nivelul unor state precum Rusia.Un alt scenariu pe care il poate transforma in realitate introducerea semnaturilor digitale este referendumul de demitere a unui primar de care o comunitate este nemultumita. Conform legii actuale, acest referendum poate fi initiat doar de 25% din cetatenii inscrisi pe lista electorala permanenta a unei unitati administrativ-teritoriale. Aceasta inseamna de multe ori in jur de 60% din totalul celor care efectiv au votat in alegerile locale.Este absolut evidenta imposibilitatea de a strange acest numar de semnaturi, dovada ca acest referendum a fost declansat doar in cateva cazuri, in comune mici, unde nemultumirea fata de primari era generalizata.Este mult mai probabil ca in situatii extreme acest referendum sa poata fi initiat prin folosirea mijloacelor digitale. Nu este usor, nici nu e normal sa fie, pentru a asigura o stabilitate administrativa, insa este totusi mult mai posibil.Acestea sunt cateva dintre scenariile care pot spori participarea cetatenilor in viata politica.Fireste, o semnatura digitala simpla nu reprezinta o identitate digitala. Nu are acelasi nivel de certitudine precum semnatura digitala certificata.Are insa acelasi nivel de certitudine precum o semnatura data fizic. Mai ales in conditiile in care fraudarea acestora pentru scopuri electorale este un fenomen cunoscut de mult timp. Chiar astazi a aparut un clip care arata modul in care angajatii primariei sectorului 5 sunt determinati sa falsifice semnaturi pentru sustinerea candidatilor PSD Gabriela Firea si Daniel Florea