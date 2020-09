Senatorul Lucian Iliescu (PMP) acuza fraude la vot si solicita organizarea unui nou scrutin in Sectorul 5: "Renumararea voturilor nu rezolva nimic"

"Alegerile in Sectorul 5 trebuie anulate si organizat un nou scrutin electoral. Renumararea voturilor nu rezolva nimic! In cel mai rau caz arata in plus hotia acestor alegeri. Ma adresez pe aceasta cale institutiilor abilitate ale Statului Roman, respectiv: Biroului Electoral Sector 5, Biroului Electoral Central, Ministerului de Interne, Prefectura Municipiului Bucuresti", a scris Iliescu, marti pe Facebook El a adaugat ca a atras atentia oficial Ministerului de Interne in data de 25 septembrie sa previna "traficarea" voturilor. Potrivit senatorului PMP, procesul de votare in Sectorul 5 "a fost fraudat grosolan si cu buna stiinta de catre candidatii stangii care s-au batut in cumpararea de voturi"."Mare diferenta dintre votul zonei Kogalniceanu si zona Ferentari! Cartierul Ferentari: O strada a votat cu un candidat iar cealalta cu altul. Fiecare a avut 'proiectul' lui pe strada respectiva! De exemplu: Pe Strada Amurgului ('ghetouri') la Sectia Votare 888 'au acceptat' proiectul Piedone (42,4% - 173 voturi, pe cand Vanghelie a luat 9,07 % - 37 voturi, iar pe strada vecina Piatra Alba la Sectia Votare 889 'au acceptat' proiectul Vanghelie (39,57% - 148 voturi, pe cand Piedone a luat 22,99% - 86 voturi). (...) Umbla in tot sectorul vorba ca s-au dat bani intre 200 si 500 ron/ vot . Trist! In zona scolii 127 din str. Muntii Carpati (Targul Pucheni) s-au distribuit anterior votului 'proiecte' constand in zahar, ulei, faina si 100 lei pentru 'studiu de fezabilitate al proiectului'", a sustinut Iliescu.Cristian Bacanu, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la functia de primar al Sectorului 5, a anuntat, luni seara, ca va solicita renumararea voturilor, pe motiv ca "se impune verificarea existentei unei fraude masive in Sectorul 5"."Avem dovada ca intr-o sectie de vot au fost furate 90 de voturi PNL de la Consiliul local. Acestea au fost puse din pix catre alte formatiuni (81 de voturi catre Partida Romilor). In aceeasi sectie, un vot pentru mine a fost inlaturat. In total, in aceasta sectie, vorbim despre o frauda uriasa de 91 de voturi in detrimentul Partidului National Liberal (90 voturi la CL si un vot la primar - aproape 20% din totalul voturilor CL din acea sectie). Daca pe o singura sectie de vot frauda este atat de mare, este clar ca se impune verificarea existentei unei fraude masive in Sectorul 5. Am constituit o echipa tehnica de contestare/verificare a rezultatului alegerilor si vom actiona in vederea stabilirii adevarului", a scris Bacanu, pe Facebook.