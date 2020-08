Sentinta care scoate PSD-ul din cursa pentru un oras de pe Clisura Dunarii. Greseala de amatori facuta de candidati

O scapare cu efecte devastatoare pentru candidati

Candidatii respinsi au incercat o smecherie

A promis de doua ori ca demisioneaza. Niciodata nu s-a tinut de cuvant

Primarul din Moldova-Noua, Adrian Torma, exclus din PNL in urma unui conflict cu Marcel Vela , si devenit independent s-a inscris in cursa pentru un nou mandat din postura de candidat al Aliantei PSD-Pro Romania, cele doua partide avand candidati comuni la Moldova-Noua.Candidatura lui Torma si lista de consilieri din partea Aliantei PSD-Pro Romania au fost validate de Biroul Electoral de Circumscriptie din Moldova-Noua, dar decizia de validare a candidaturilor a fost contestata in instanta de Iuliu Damian, un cetatean din oras care il sustine pe candidatul PNL.Damian a aratat ca, potrivit unei hotarari a Biroului Electoral Judetean, in cazul aliantelor politice, propunerea de candidat trebuie semnata atat de reprezentantii organizatiilor judetene, cat si de reprezentantii organizatiilor locale ale celor doua partide din alianta, lucru care in cazul candidaturii lui Torma nu s-a intamplat, pe documentele depuse fiind doar semnaturile de la "judet".In prima instanta, Iuliu Damian a pierdut, dar in apelul judecat la Tribunalul Caras-Severin a castigat, obtinand o sentinta care ii scoate din cursa pentru Moldova-Noua atat pe primarul Torma, cat si lista de consilieri a Aliantei PSD-Pro Romania. Ziare.com a analizat sentinta prin care Alianta PSD-Pro Romania a fost scoasa din joc.In sentinta prin care a dispus respingerea candidaturii lui Torma si a listei de consilieri PSD-Pro Romania, Tribunalul Caras-Severin a aratat ca legea este foarte clara: daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semneaza de conducerea aliantei si se contrasemneaza de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie.Judecatorii Tribunalului Caras-Severin au mai aratat ca obligatia contrasemnarii dosarului de candidatura de catre liderii organizatiilor locale nu este doar o chestiune de forma, ci una de fond., au aratat judecatorii Tribunalului Caras-Severin.Judecatorii au mai retinut in sentinta ca politicienii PSD si Pro Romania scosi din cursa din cauza ca nu au semnat candidaturile pe plan local au apelat la o smecherie. Au depus la dosar o copie a candidaturilor pe care apar semnaturile cerute de lege. Judecatorii au analizat, insa, actul original, unde semnaturile lipsesc., se mai arata in sentinta Tribunalului Caras-Severin.Magistratii au subliniat ca dosarul de candidatura nu mai poate fi semnat de presedintii filialelor locale ale celor doua partide din alianta, termenul in care documentele puteau fi semnate fiind depasit., se mai arata sentinta Tribunalului Caras-Severin, care este definitiva.Adrian Torma a fost ales pentru prima data primar al orasului Moldova-Noua in 2016 din postura de candidat al PNL. Exclus din PNL dupa ce a intrat in conflict cu Marcel Vela, Adrian Torma a devenit primar independent. De doua ori edilul din Moldova-Noua a promis ca demisioneaza din functia de primar, dar niciodata nu s-a tinut de cuvant. Demisia lui Torma a facut si obiectul unui documentar Recorder., spunea Torma despre demisia sa, in reportajul Recorder. Pana cand jurnalistii au apucat sa monteze imaginile filmate la Moldova-Noua, Torma si-a pierdut curajul. S-a razgandit si nu a mai demisionat.