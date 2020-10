Septimius Parvu, Expert Forum: Legea electorala trebuie schimbata, nu este foarte clara privitor la renumararea voturilor - Interviu

Parvu, Expert Forum: Biroul Electoral de Circumscriptie si Biroul Electoral Central au functionat sub orice critica

Biroul Electoral al Sectorului 5 a decis renumararea voturilor, dupa sesizarile facute de PNL si USR . Autoritatea ar fi decis si renumararea voturilor pentru Consiliul Judetean si presedintia Consiliului Judetean din Calarasi. La Sectorul 1 din Bucuresti, Gabriela Firea , edilul Dan Tudorache si alti membri ai PSD cer anularea si reorganizarea alegerilor. Biroul electoral de circumscriptie inca nu a anuntat o decizie in acest sens.In schimb, Biroul Electoral Central a dispus anularea alegerilor pentru functia de primar al orasului Moldova Noua din judetul Caras Severin si reluarea scrutinului, dupa ce a constatat nulitatea candidaturii social-democratului Adrian Constantin Torma, votat de 48,42% din numarul celor care s-au prezentat la urne.Citeste si: BEC a anulat alegerile pentru functia de primar intr-un oras din Caras Severin. Cetatenii sunt chemati din nou la urne in 11 octombrie Acestea sunt primele decizii ale autoritatilor, transmise pana la publicarea acestui articol. Ziare.com a stat de vorba cu Septimiu Parvu, de la Expert Forum, un think tank din Bucuresti infiintat de cunoscatori ai politicilor publice si reformei administratiei, pentru a afla care sunt problemele din actuala legislatie electorala.Legea 115 privind alegerile locale precizeaza ca avem doua modalitati de contestare a modului in care se centralizeaza si se anunta rezultatele. Pe de-o parte, avem articolul 95, potrivit caruia, in timpul procedurilor electorale, inclusiv a intocmirii proceselor verbale, se pot face intampinari si contestatii. Aici, decizia este la birourile de circumscriptie, pentru ca ele sunt cele care pot lua aceasta decizie si care vegheaza la organizarea alegerilor in circumscriptia respectiva.Pe de alta parte, avem un articol care se refera la frauda electorala , care stabileste faptul ca daca exista indicii de frauda, competitorii electorali pot solicita renumararea. In urma consultarii acestor indicii, biroul electoral decide ce se va intampla in circumscriptia respectiva. Legea si calendarul electoral specifica centralizarea rezultatelor. In conditiile in care mai avem cateva circumscriptii unde rezultatele nu sunt finale, nici biroul electoral central nu publica fara aceste rezultate. Pe de alta parte, rezultatele sunt publicate de birourile de circumscriptie in monitoarele oficiale ale judetelor si ale municipiului Bucuresti.In ceea ce priveste dosarele penale, sigur ca nu vom avea maine un raspuns, pentru ca pot fi proceduri indelungate, la biroul de sector fiind multe acuzatii, iar acestea pot dura. In conditiile in care birourile de circumscriptie sunt cele care vegheaza asupra desfasurarii alegerilor si anuntarii rezultatelor, acestea pot decide renumararea voturilor. Anuntarea rezultatelor nu depinde neaparat de dosarele penale si de ancheta penala. Sigur, daca cineva va fi gasit vinovat, va putea fi cercetat, va putea fi stabilita o condamnare si dupa finalizarea rezultatelor.Citeste si: Raport preliminar Expert Forum: Alegeri organizate ''in general eficient''; autoritatile nu au comunicat suficient in momente-cheie Legea nu ne zice exact ce inseamna renumararea voturilor. Trebuie sa vedem ce scrie si in deciziile birourilor de circumscriptie. Ce inseamna renumarare? Ne uitam pe toate buletinele, inclusiv la Primarul General, chiar daca nu a existat o plangere? Cine stabileste? Asta ar trebui sa stabileasca biroul de circumscriptie, el trebuie sa scrie clar. Hotararea poate fi contestata in 24 de ore la biroul electoral central, care este biroul ierarhic superior. Daca se depaseste acel termen, devine nul.Aceasta este o lectie pentru viitoarele alegeri. Cred ca legea ar trebui schimbata, sa fie mai clar ce inseamna aceasta numaratoare, cine poate participa. Da, scrie ca la toate operatiunile pot participa si persoanele acreditate, adica si observatorii. Din punctul meu de vedere, cred ca trebuie numarate buletinele pentru functia unde exista o plangere. La renumarare, ar trebui sa se ia toate buletinele, in functie de decizia biroului de circumscriptie.Nu avem foarte multe situatii de acest gen. Cred ca situatia de acum ne arata ca nici legea nu este foarte clara pe alocuri, privitor la numarare si la anumite aspecte care tin de siguranta materialelor electorale, pentru ca pare scrisa de cineva care nu s-a gandit ca alegerile pot fi contestate. Am vazut ca exista intrebari legate de acele inregistrari publicate, ale cui sunt. Legea stabileste doar ce se intampla cu buletinele dupa finalizarea procesului in sectia de votare si transmiterea catre birourile de circumscriptie. De exemplu, la renumarare, se folosesc sau nu tablete? Se mai filmeaza renumararea? Sunt niste chestiuni care nu sunt foarte reglementate.Hibele sunt mai degraba in punctele legate de renumarare, ce se intampla cu buletinele dupa acest proces. As zice ca a fost si proasta organizare, pentru ca e greu de inteles ce cautau presedintii acasa cu documente. Cred ca este o problema si la nivelul birourilor de circumscriptie si mai ales de comunicare. Nu imi aduc aminte ca vreodata comunicarea sa fi fost atat de proasta. Eu observ alegeri de vreo 11 ani si nu imi aduc aminte ca nimeni sa nu iasa. Nici nu stiu daca Biroul Electoral Central are un purtator de cuvant. Nu iese nimeni sa zica nimic. La biroul de Sector 1 este liniste totala. Neiesind nimeni sa zica ceva, oamenii isi fac scenarii. Autoritatea Electorala nu ne zice nimic. Neexistand o comunicare dupa atatea zile, e perfect normal sa nu intelegem ce se intampla. Cand a fost ordonanta 13, am invatat legi penale, am invatat Constitutia Romaniei, acum invatam toti legea electorala si ne dam seama cat de proasta este. Atata timp cat cei responsabili nu ne dau explicatii.Inteleg daca este o ancheta penala si nu se pot da detalii, dar biroul electoral de circumscriptie si biroul electoral central au functionat sub orice critica in acest context: absolut nici o comunicare. Mi se pare ca este o fuga de responsabilitate.Rezultatul renumararii voturilor va fi rezultatul final, daca aceasta este decizia biroului electoral de circumscriptie. Noi acum avem un rezultat bazat pe prima numarare, bazat pe procesele verbale care sunt incheiate la acest moment. Biroul de circumscriptie poate decide renumararea in circumscriptia respectiva.Deciziile pot fi contestate, da.Legea ne spune ca, pe de-o parte, birourile de circumscriptie rezolva propriile intampinari legate de propria activitate, dar se poate face contestatie, care ajunge la biroul electoral central. Birourile superioare ierarhic sunt cele care stabilesc ce se intampla in cazul contestatiilor.Nu, contestiile merg doar la biroul superior, iar decizia lui este definitiva. Conform legii electorale, decizia nu se poate contesta la judecatorie. Sincer, nu stiu daca se poate ataca pe legea administrativa. As zice ca nu.In conditii normale, odata ce avem procesele verbale finale, se face repartitia pe mandate, existe un soft la nivelul biroului de circumscriptie care aloca mandatele. In mod normal, pana in acest moment ar fi trebuit sa avem rezultatele in toata tara, daca nu se intamplau aceste contestatii. Numirile se intampla la prima sedinta a Consiliului Local. Se elibereaza aceste certificate de catre biroul de circumscriptie. In mod normal, nu ar fi trebuit sa dureze mai mult de cateva zile. In aceste conditii, la Sectorul 1 din Bucuresti trebuie sa se rezolve toate aceste solicitari. Doar dupa aceea vom avea noi alesi in functie.Nu imi aduc aminte. Este posibil sa fi fost. Ce se intampla acum este o situatie interesanta. Au mai fost in alti ani acuzatii, dar acum parca a mers prea departe.La aceste alegeri, niciun presedinte nu putea pleca din sectia de votare fara sa fi transmis procesul verbal scanat. Intrebarea "Ce s-a intamplat la acele sectii din sectorul 1?" este una foarte buna. Chiar daca nu ies cheile de control, procesul verbal tot trebuie trimis. Daca nu ies cheile, se rezolva la biroul de circumscriptie. Numai asa se modifica procesul verbal. Trebuie sa avem patru procese verbale, in cate doua exemplare. Apoi, exista cate un dosar pentru fiecare functie, care are procesul verbal, constestatii, buletinele de vot nule si cele contestate, acestea fiind cele unde nu s-a inteles neaparat asupra stampilei, spre exemplu. Dupa care, se transporta in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii la biroul de circumscriptie, sub paza Ministerului de Interne. Legea ne spune ca trebuie sa fie presedintele plus doi membri, trasi la sorti. Exista un proces de predare-primire la biroul electoral.