SERIAL Ce stiu candidatii despre orasele pe care vor sa le conduca: "Nu ma pot concentra la ora asta"

Emanuel Ungureanu, candidatul USR-PLUS la primaria Cluj Napoca

Roxana Florentina Anusca Turcanu, candidatul ALDE pentru primaria Botosani

Ionut Mosteanu, candidatul USR-PLUS la primaria Pitesti:

Interviurile au plecat de la intrebare "Daca maine ati ajunge primar, care ar fi primul lucru pe care l-ati face?""As face un audit a resursei umane, as vrea sa vad cati dintre oamenii aceia sunt nepotii lipitorilor de afise ale partidelor care au fost pe acolo, neamurile care au intrat fara concurs etc. As aduce in zona de absorbtie de fonduri europene specialisti de prima mana care sa aduca fonduri gratuite pentru a rezolva nevoile orasului. Ma refer aici la spitale noi, construite de la zero, bani pentru crese, bani pentru anveloparea blocurilor si bani pentru infrastructura mare - Centura de Nord si cea de Sud", a declarat Emanuel Ungureanu, candidatul USR -PLUS la primaria municipiului Cluj-Napoca.Despre audit a comentat si Ionut Mosteanu, candidatul aceleasi formatiuni politice, la primaria Pitesti:"Primul lucru e pe audit. Un audit pe partea financiara si pe contracte si apoi unul pentru evaluarea resurselor umane sa vedem daca sunt suficienti oameni acolo unde e nevoie sau sunt prea multi in unele locuri", a declarat Ionut Mosteanu."Daca maine ajung primar, in primul rand incerc sa mobilizez tot consiliul local ca sa faca lucruri pentru cetateni. Toti trebuie sa lucreze in comun pentru cetateanul botosanean, pentru ca cetatenii i-au trimis in consiliu nu partidele", a spus Roxana Florentina Anusca Turcanu, candidatul ALDE pentru primaria Botosani.Redam mai jos interviurile integrale:: Peste 3.000. Acum nu sunt foarte clare cifrele, dar fata de inceputul mandatului domnului Boc, numarul s-a marit considerabil.: Pe mine ma intereseaza ca cetatenii sa perceapa primaria ca pe un loc unde se rezolva problemele, nu unde se plimba hartii dintr-o parte in alta.: Nu stiu cati kilometri neasfaltati are, dar stiu ca sunt peste 400 de strazi de pamant si va pot enumera cateva cartiere. In cartierul unde stau de 11 ani nu exista trotuare, piste de biciclisti, iluminare publica, parcuri, locuri de joaca, crese, gradinite. Strazi neasfaltate sunt si in cartierele "Buna ziua", in cartierul "Grigorescu", in "Gruia", in zona Vanatorului etc.: Plateste taxe imense, cel putin 30 de taxe am numarat eu, dar viata in Cluj este extraordinar de scumpa. 80% dintre Clujeni se plangeau ca 50% din venitul lor il dau pe locuire. Clujul este un oras care se afla intr-un progres foarte mare, insa nu a crescut calitatea vietii direct proportional pe cat de scumpa e viata.Locurile de joaca sunt foarte murdare, Clujul geme de gunoaie la paraferie, in contrast cu centrul orasulu.: Daca imi dati doua minute am sa caut. Am scris intr-o postare.: E 2,5 lei fata de 1,3 in Bucuresti. Asta e una dintre marile probleme. Inca ceva legat de gunoi, nu se face colectare selectiva in Cluj- Napoca. Toate deseurile sunt duse la grupa de gunoi a orasului, cea din 1978.: 27: Nu stiu pe de rost ca nu functioneaza si nu le stie nimeni. Pe hartie este o comisie de sanatate care are si alte atributii dar nimeni din comisie nu s-a dus la in spital.Sa stiti ca nu ma intreaba cetatenii cate comisii sunt, ci cine sunt consilierii, ca nu i-au vazut vreodata.Sunt cartiere intregi, nu stiu un numar de kilometri.Sunt, dar nu stiu cate locuinte. Pe o straduta sunt cinci, pe alta straduta sunt trei. Din moment ce nu stie nici primaria cati nu au alimentare. In municipiul Botosani mai sunt locuinta cu wc in curte.Nu, dar stiu ca cele mai importante sunt taxe si impozite pe terenuri, pe masini, pe cladiri, cea de gunoi.Nu stiu, dar pot sa ma interesez.In momentul de fata am preluat problemele cetatenilor pentru ca nimeni nu-i asculta. Trebuie sa stii inainte de toate ce probleme sunt, ce venituri ai la primarie si cum sa rezolvi problemele.Vor conditii decente de trai. Unde ma duc, oamenii imi spun ca vor asfalt, apa, gaz, lumina. Ieri o doamna mi-a zis ca sta la 10 minute de fabrica si cand ploua, primul lucru pe care il face este sa spele pe picioare.Nu este nici mai mare, nici mai mic.Nu stiu, dar stiu ca eu la patru persoane platesc 176 de lei.Nu stiu.La fel ca in toata tara, nu se stie nimic.Cu tot la liceul?Sunt 17 scoli generale si licee nu stiu. Nu ma pot concentra la ora asta.Nu cred. Nimeni nu mi-a spus nimic. Presa vede intr-un fel, omul simplu vede altfel.Pentru consiliul local da, poate si pentru un post de viceprimar.Urbanism.Asa. Ca sa le arat tuturor ca se poate face treaba.: Da, sunt 300 in aparatul de lucru al primariei si cu companiile din subordine sunt in jur de 2.500 de oameni. Nu am banuieli, am certitudini ca in unele locuri sunt prea multi sau care muncesc prea putin si lucrurile astea se vor schimba.: Unii da, unii nu, insa problema mare din administratie este ca singurul indice de performanta este numarul de ore petrecut in spatele unui birou. Acest lucru trebuie sa se schimbe. Am lucrat 21 de ani in mediul privat si stiu ce inseamna responsabilitate, termene, obligatii si obiective. In mandatul meu, toti angajatii din primarie vor munci pentru cetatea cu obiective clare.Asta e problema numarul unu si de acolo lucrurile vor merge bine in toate privintele.:Nu pot sa va spun acum.:Nu. Bugetul primariei este in jur de 65 de milioane de lei pe an, dar defalcat nu stiu. E un buget generos. Primarul trebuie sa se adapteze si sa nu faca cheltuieli care nu sunt necesare. Primarul PSD care se afla acum in functie cheltuie 4 milioane de lei pentru refacerea pietii.:Nu. Nici asta nu stiu. Stiu ca nu e o parte mare din buget.:S-a modificat anul acesta tipul de taxare a gunoiului menajer si cetateanul va plati catre primarie si primaria va varsa acesti bani catre operatori. Unii cetateni trebuie sa plateasca mai mult pentru a compensa ce nu platesc altii. Au fost persoane si operatori care nu au incheiat contracte pentru ridicarea gunoiului menajer.:Cetatenii se plang ca poltia locala nu ia masuri pentru a-i proteja de grupurile recalcitrante, galagioase. Trebuie ca politia locala sa intre in slujba cetateanului. Vad si acum in campanie ca primarul e pazit de politisti locali in civil.:In jur de 170. Politia locala are un buget care a crescut de la 7 milioane de lei la 12 milioane din 2016 pana-n prezent. Desi a crescut bugetul, calitatea serviciilor nu a crescut.:Asta imi e foarte greu sa va spun. Problema e ca site-ul primariei e total opac, informatiile sunt foarte greu de gasit. Eu vreau sa fac totul transparent.:Cred ca voi face majoritate cu PNL -ul. Cred ca vom avea impreuna 12-13 consilieri, eu imi doresc sa am sase, sapte de la USR-PLUS.:23:Nu stiu cate sunt exact. Am simtit ca aceste comisii sunt de forma, iar in sedintele de consilii locale nu am vazut altceva decat o masinarie arhaica de vot , care habar nu avea ce vota de multe ori.:Nu stiu.:Scoli sunt 19 si licee 13 sau 14.:Asta chiar habar nu am, dar nu mi se pare o chestie absolut necesara, ci doar un pretext pentru primari si angajati sa faca plimbari in alte orase.