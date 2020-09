Sistemul de sanatate clujean - intre provocari si performanta (P)

Domnule presedinte Tise, sistemul medical din Cluj este unul considerat a fi etalon in Romania. Discutam aici despre performantele medicilor, despre inovare, despre cercetare si politici in favoarea pacientilor. Consiliul judetean Cluj are in subordine unitati medicare extrem de importante. Cum isi asuma autoritatea judeteana rolul pe care il are in sistemul medical?Inainte de toate trebuie sa va spun ca in subordinea Consiliului judetean Cluj se afla 5 unitati medicale. Suntem, practic, consiliul judetean cu cele mai multe unitati medicale in subordine din Romania. Este o responsabilitate enorma si, de aceea, ultimii patru ani au fost dedicati investitiilor din sanatate. Discutam de peste 17 milioane de euro, fonduri investite in echipamente medicale de ultima generatie, echipamente care au intrat imediat in dotarea unitatilor medicale clujene.Avem in subordine spitale, clinici, de maxima importanta: Spitalul Clinic de recuperare, Spitalul Clinic de Boli infectioase, Spitalul de urgenta pentru copii, Spitalul clinic de pneumoftiziologie Leon Daniello si Spitalul de boli psihice cronice de la Borsa. In privinta celui din urma, Consiliul judetean a reusit sa construiasca o unitate medicala noua, de la zero, cu toate dotarile si dependintele necesare. Este primul astfel de spital construit in Romania.Urmatorul si cel mai mare proiect pe care l-a demarat deja Consiliul judetean Cluj este construirea noului Spital pediatric in sistem monobloc. Alaturi de spitalele regionale din tara, acest spital va fi cel mai mare, conceput dupa cele mai riguroase criterii, la cele mai inalte standarde europene. Zilele trecute am discutat cu ministrul fondurilor europene, domnul Marcel Bolos, care mi-a confirmat faptul ca toate costurile necesare construirii noului spital pediatric se vor realiza din fonduri europene, acest spital fiind cuprins de catre Ministerul fondurilor europene in lista de investitii strategice din sistemul medical. Sunt aproximativ 80 milioane euro care vor fi investiti in acest proiect iar termenul de finalizare este de maxim 4 ani. De ce ofer acest termen?Fiindca Consiliul judetean a demarat deja procedurile de intabulare si de studii geo/topo ale terenului. In cateva zile se vor inchiea. Mai mult, am demarat organizarea concursului international de solutii pentru proiectarea acestui nou spital. Ca si in cazul noului Centru de transplant din Cluj, organizat tot de noi, ne asteptam la o participare a celor mai bune frme de proiectare din tara si din Europa, care sa furnizeze Consiliului judetean cea mai buna solutie tehnica posibil; adica sa proiecteze cel mai performant spital de acest tip din tara. Investitia este una de maxima prioritate, noul mandat pe care il cer clujenilor la alegerile de saptamana viitoare avand ca centru de actiune construirea acestui spital. Va fi cel mai modern spital pediatric din Romania, cu o capacitate de peste 600 de paturi.Consiliul Judetean Cluj a obtinut - prin lege - un teren cu o suprafata de 16 hectare, teren situat pe strada Borhanciului, o zona cu acces direct la viitoarea centura metropolitana. Este asigurat si accesul aerian pe un heliport care va fi parte integranta a noului complex medical. Statistica ultimilor ani arata faptul ca numarul copiilor din judetul Cluj a crescut cu aproximativ 2000 copii/ an, ajungand la un total de 100.042 copii (0-14 ani) in 2018 iar cladirile detinute de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj - Napoca sunt vechi, unele datand din 1920. Nu mai putem sa ramanem in aceste cladiri. Suntem constienti de complexitatea acestui proiect, insa am mai avut astfel de provocari pe care le-am depasit cu succes. Chiar si obtinerea terenului a fost dificila.Nu se poate construi o astfel de unitate medicala complexa in orice zona a Clujului. Iata ca am reusit si, prin lege, in 6 luni, am intrat in posesia celei mai optime locatii. In acest nou centru medical se vor regasi toate sectiile specifice Chirurgie Infantila, ATI, ORL, Nefrologie, Neurologie, Pediatrie Generala, Imagistica, Laborator Analize Medicale, Laborator Anatomie Patologica si sector Administrativ, dar si zonele de cercetare si zonele de cazare pentru parintii care nu au posibilitatea de a ramane in Cluj pentru tratamentul copiilor. Aici este vorba despre faptul ca Spitalul pediatric din Cluj nu mai este de mult timp unul cu adresabilitate numai la nivelul judetului. El este unul regional, cu pacienti din cel putin 4 judete invecinate. Aceasta este o dimensiune suplimentara de care tinem cont in proiectare.Proiectul noului Centru de transplant din Cluj este cel despre care va vorbeam mai inainte. Cu o valoare estimata la 70 milioane de euro, acesta va avea o capacitate de peste 300 de paturi, urmand sa acomodeze 4 tipuri de transplant: de cord, de plaman, hepatic si transplant renal. Sensul acestei investitii este dezvoltarea unui centru de transplant integrat care sa ofere o arie larga de servicii medicale de transplant de organe, de calitate si accesibile tuturor pacientilor. Cum spuneam, proiectarea este realizata in urma celui mai mare concurs de solutii organizat in Romania, se intinde pe o suprafata estimata de 27.000 metri patrati, cu 272 paturi si heliport. Constructia, in sine, respecta cele mai severe criterii pentru un spital, respecta toate normele de mediu, chiar mai mult, poate fi considerata o cladire verde.