Judetul Cluj, un judet cu 100% drumuri asfaltate (P)

Ma consider un om cu experienta in administratia publica. Eu cred ca judetul Cluj a trecut prin provocari multiple care au fost depasite cu succes iar administratia pe care o conduc a facut fata cu brio, asadar sunt multe aspecte pe care le cunosc in detaliu, proceduri si solutii pe care nu le gasesti in manaualul de adminsitratie publica. In privinta modernizarii drumurilor judetene, da, sunt norme si proceduri pe care le-as schimba in regim de urgenta. In primul rand as modifica procedurile prin care firmele care participa la licitatiile publice trebuie sa prezinte un set de criterii de eligibilitate, dar si garantiile pe care le ofera in privinta finalizarii contractelor pe care le castiga.Este inadmisibil faptul ca o autoritate judeteana, precum Consiliul judetean, sa fie pus in situatia de a explica oamenilor din diferite comunitati ca, desi exista bani, sunt unele firme care fie nu au capacitatea tehnica de a lucra conform programului stabilit in contract, fie nu au suficient de multi oameni, fie pur si simplu nu isi dau interesul. Nu putem tolera asa ceva. Rostul Consiliului judetean este de a uni oamenii, inclusiv prin infrastructura rutiera modernizata si prin noi cai de acces la noi zone. Am depasit aceste situatii, am gasit solutii juridice rapide si am continuat treaba. Astfel de situatii nu s-au petrecut numai in judetul Cluj ci mai in toate judetele tarii. Ceea ce am facut noi a fost sa impunem controale in teren mult mai stricte, sa trimitem inspectorii si specialistii in lucrari publice foarte des pe santiere din judet. Solutii se gasesc, dar, din punctul meu de vedere, trebuie o noua abordare in ceea ce priveste modalitatea in care se organizeaza aceste licitatii. Nu mai vorbesc despre faptul ca atunci cand vorbim despre contestatiile in instanta, termenele procesuale ar trebui sa fie mult mai scurte. Din nou, nimeni nu isi permite sa stea cu drumuri neasfaltate.Judetul Cluj are peste 1.200 de km de drumuri judetene. Acum 4 ani, la preluarea mandatului, mi s-a prezentat o analiza a starii in care se afla infrastructura judeteana. Din cei 1200 de km, aproximativ 792 km aveau nevoie de lucrari de intretinere si modernizare. Rezultatele pe care le avem astazi demonstreaza ca de la momentul prezentarii acelui raport, pur si simplu nu s-a stat o zi. Astazi, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: din cei 792 de km, mai bine de 691 de km sunt deja asfaltati, reabilitati, modernizati. In plus, tot raportat la acea zi in care mi s-a prezentat raportul, Consiliul judetean a atras fonduri europene de peste 131 milioane euro, numai pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.Aceste fonduri au fost castigate pentru proiecte majore, cum este Drumul Bistritei, Drumul Apusenilor si inca 9 trasee rutiere majore ale judetului. Trebuie sa mentionez aici faptul ca judetul Cluj este se plaseaza pe primul loc la atragerea de fonduri europene, cu o cifra record de peste 560 milioane euro. Pentru a dezvolta judetul, Consiliul judetean a mai facut un lucru: a analizat si situatiile unor drumuri comunale, aflate exclusiv in administrarea primariilor, drumuri care, din cauza starii lor si a costurilor, nu puteau fi asfaltate. Asa ca, prin hotarari de Consiliu judetean, am preluat astfel de drumuri si leam asfaltat. Recent, am procedat asa cu un drum comunal, acum redenumit drum judetean, un drum extrem de folosit de catre clujeni, mai ales in weekend. In doar 3 satamani au fost realizate lucrarile de consolidare, de asfaltare, au fost realizate podeturi si rigole noi.Bineinteles ca nu ne rezumam la actuala harta a drumurilor. Consiliul judetean Cluj este implicat in realizarea unei noi centuri a municipiului Cluj-Napoca si in realizarea noii centuri ocolitoare intre municipiile Turda si Campia Turzii, cu conexiune la Autostrada Transilvania. Aceste nu sunt proiecte aflate intr-un dosar, care stau frumos pe masa sau intr-o postare pe Facebook . Nu, sunt proiecte demarate deja, aflate in diferite stadii. Aceste noi rute se vor realiza si prin acestea, toate comunitatile care sunt travesate de ele, vor beneficia de noi oportunitati de dezvoltare, de noi locuri de munca prin atragerea de investitori carora sa le punem la dispozitie o infrastructura moderna, la standarde europene.