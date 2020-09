Situatie uluitoare: Liberalul din Iasi care a facut sex in primarie cu doua adolescente rapite a fost reales

Conform unor surse politice citat de Mediafax, rezultatele finale arata ca Damian Butnariu a primit 555 de voturi, contracandidatul sau, Radu Parlea de la PMP - 417 voturi, iar Daniel Grozavu ( PSD ) - 335.Damian Butnariu a candidat pentru un nou mandat cu independent, dar cu insemnele PNL , desi, teoretic, in luna ianuarie a acestui an, Butnariu a fost exclus din randul liberalilor dupa ce Ziarul de Iasi a dezvaluit ca numele sau a aparut intr-un dosar de trafic de persoane.Despre edilul facuse sex, in sediul Primariei, cu doua minore traficate de un proxenet, presedintele PNL, Ludovic Orban , declara ca "nu o sa mai candideze el, o sa avem alt candidat". Intrebat ulterior despre situatia de la Mogosesti-Siret, Orban a raspuns: "Nu am idee".Audiat de judecatori in timpul procesului, edilul a recunoscut ca a intretinut "raporturi sexuale normale si orale", in sediul Primariei, cu doua fete de 17 ani, victime ale unei retele de trafic de minori din zona Pascani. "Una dintre ele fusese rapita de la scoala chiar cu cateva ore inainte de a fi vanduta primarului. Ulterior incidentului, a incercat sa se sinucida", a scris Ziarul de Iasi. Butnariu a platit proxenetului 100 de lei.In dosar, care s-a soldat cu condamnarea proxenetului, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare, Butnariu a avut doar calitatea de martor.