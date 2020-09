Social-democratii au fost scosi din Consiliul Judetean Cluj. Au obtinut doar 5% din voturi

In lupta pentru primaria municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a castigat fara emotii. De asemenea, la Consiliul Judetean, castigator a fost tot PNL , Alin Tise obtinand un nou mandat de presedinte al CJ.Dupa numararea a voturilor din 228 de sectii de votare din judet din totalul de 665, Alin Tise a obtinut, conform numaratorii PNL, 49,40% din voturi. El este urmat de candidatul PSD, Alexandru Cordos , cu 14,4%, de cel al UDMR , Vakar Istvan, cu 11,23%, si de candidatul USR PLUS, Catalin Salagean cu 8,40%.Potrivit acelorasi surse, dupa numararea voturilor din 72 de sectii din totalul de 183, pentru Primaria Cluj-Napoca Emil Boc a obtinut 74,5%, urmat de candidatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu, cu 7,67%, de cel al UDMR; Csoma Botond, cu 7,22%, si de cel al PSD, Valentin Cuibus, cu 5%.Pentru Consiliul Judetean Cluj, dupa numararea voturilor din 304 sectii din totalul de 665, PNL are 45,42%, urmat de PSD, cu 14%, UDMR cu 11,3% si de USR PLUS, cu 7,54%.