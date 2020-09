Sociologul Mateescu: "Trendul, in favoarea USR PLUS si in defavoarea PSD". Cum a reusit Olguta Vasilescu sa castige Primaria Craiovei

"Vorbim de un peisaj foarte complex. In Transilvania scena politica este conturata. Deja devine evidenta o competitie foarte puternica intre USR PLUS si PNL , care deja s-a soldat cu infrangerea unor primari PNL in functie. In Moldova vorbim despre o alta dualitate, un conflict foarte puternic intre PSD si PNL. Se confirma faptul ca PSD nu mai are aceeasi dominatie asupra Moldovei pe care o avea altadata, desi, acum, la locale, a obtinut cateva victorii importante. Jocul, disputa exista acolo", a declarat luni, pentru AGERPRES, Barbu Mateescu.Sociologul considera ca "avem si surprize partiale, in sensul ca in Muntenia, exceptand Bucurestiul care e un caz aparte, au fost niste surprize neplacute pentru PSD, in teorie partidul care domina zona"."PSD a scos un scor foarte slab pentru Olguta Vasilescu la Craiova, aceasta fiind votata de aproximativ 1/3 din cei care au venit la vot . A reusit sa castige datorita divizarii dintre PNL si USR PLUS. Si o infrangere la Constanta. Si, daca adaugam la peisajul acesta si ce sa intamplat la Bucuresti, vedem ca nu avem o imagine unitara a scenei politice din Romania care se misca, trendul este in favoarea USR PLUS si in defavoarea PSD. PNL pierde in unele locuri si castiga in altele si per total situatia se echilibreaza", a spus Barbu Mateescu.In opinia lui Mateescu, in acest scrutin nu au avut drept de vot "cei care la europarlamentare sau la prezidentiale voteaza pe liste suplimentare, deci nu au avut drept de vot studentii din afara Bucurestiului, oamenii la inceput de cariera, care sunt chiriasi, care nu au inca proprietate in Capitala, care nu pot sa-si ia un credit sa aiba locuinta in Bucuresti"."De aceea vedem niste disonante foarte mari intre, de exemplu, scorul PSD la europarlamentare si scorul Vioricai Dancila la prezidentiale, pe de-o parte si, pe de alta parte, scorul foarte bun al PSD in votul pentru Consiliul General si pentru consiliile locale", a explicat sociologul.Intrebat in ce masura scorul obtinut de partide la alegerile locale poate oferi un indiciu pentru rezultatul alegerilor parlamentare, Barbu Mateescu a declarat ca "foarte multe lucruri depind de o informatie care va fi disponibila probabil maine si anume scorul national, luand in calcul toate voturile din tara, pentru consiliile judetene"."Acela este votul cel mai abstract dintre toate la alegerile locale, este cea mai buna aproximare a fortei siglelor, ca sa spunem asa. Probabil ca acolo o sa vedem exact care este raportul de forte dintre PNL, PSD si USR PLUS, fiind probabil ca ierarhia sa fie cea pe care am spus-o acum, dar diavolul se ascunde n detalii, adica diferenta in procente, de exemplu dintre PNL si PSD sau in cazul in care PSD trece peste PNL, cu atat mai mult, avantajul PSD din acest punct de vedere, lucrurile acestea fiind foarte importante in vederea parlamentarelor", a mai spus Barbu Mateescu.