Solutiile lui Tariceanu anti aglomeratie: transport in comun modernizat si gratuit pentru toti calatorii (P)

"Nu este nevoie de multi bani ca sa putem sa fluidizam traficul si sa mai eliberam soselele, ci de multa organizare. Modernizarea sistemului de management al traficului poate reduce timpul pe care il petrecem in trafic cu mai mult de un sfert. Daca la aceasta masura se adauga si decalarea orelor de incepere a scolilor, pentru a nu mai incepe toate la aceeasi ora, si aceeasi metoda se aplica si pentru inceperea serviciului, mai putem salva un sfert din timpul petrecut in trafic", spune Calin Popescu Tariceanu.Candidatul ALDE subliniaza ca este nevoie de masuri pe termen lung pentru ca transportul in comun sa fie mai atractiv si astfel bucurestenii sa fie convinsi sa-si lase masinile acasa. Continuarea reinoirii parcului de transport in comun si marirea confortului este o necesitate, considera Calin Popescu Tariceanu."Nu doar cumpararea de noi autobuze, tramvaie si troleibuze este directia in care trebuie sa mergem, ci putem incerca si transformarea a cel putin jumatate din cele 1000 de autobuze Euro 5 si Euro 4 in vehicule moderne cu motoare hibrid pe gaz natural comprimat si electric. Acest lucru poate fi facut in Romania, la Bucuresti, cu fonduri europene sau de la Fondul de Mediu. Asa vom putea avea o flota relativ noua, putin poluanta, cu costuri mult mai mici, si, un alt lucru important, o flota transformata cu forta de munca romaneasca. De fapt acest lucru, a lua vehicule fabricate in Romania, ar trebui sa fie o prioritate maxima", spune Calin Popescu Tariceanu."Confortul este important dar la fel de important este si costul calatoriei. Putem scurta timpul pe care il petrecem in transportul in comun daca vom avea culoare unice pentru transportul in comun. In ceea ce priveste costul unei calatorii, in acest moment Primaria Generala subventioneaza aproape in totalitate costul unui bilet, intre 650 si 700 milioane lei pe an, pentru ca veniturile RATB sunt abia de 150 milioane lei, deci gratuitatea pe mijloacele de transport in comun poate fi un pret pe care merita sa-l platim pentru a incuraja folosirea transportului in comun", considera candidatul ALDE.O alta solutie despre care vorbeste Calin Popescu Tariceanu este una stringenta: finalizarea centurii Bucurestiului, care va face ca o parte din cele 700 000 de vehicule care tranziteaza orasul in fiecare zi sa nu mai ajunga pe bulevardele orasului. Si, tot in acelasi scop, este necesar sa se construiasca mai multe parcari la marginea orasului, direct conectate la transportul in comun."Dar cel mai important lucru pe care va trebui sa-l facem in timp este sa ne regandim felul in care traim in cartier. Va trebui sa avem aproape de casa si o scoala bun, si un centru cultural, si unul sportiv, si un loc de munca pentru a nu mai fi nevoiti sa traversam tot orasul pentru unul sau altul dintre aceste necesitati. Abia acest lucru va fi marea provocare", concluzioneaza candidatul ALDE.Articol comandat de Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - Filiala Municipiului Bucuresti, cod mandatar 21200063, si promovat de Machteam Soft.