SONDAJ. Atitudinea utilizatorilor unei mari platforme de socializare din Romania fata de alegerile locale: 67% vor iesi la vot, iar 64% nu stiu pe cine vor pune stampila

Raportarea la conditiile de siguranta din sectiile de votare

Au raspuns la cele 9 intrebari cu tema politica un numar de 2.363 de persoane. Avand in vedere ca intrebarile sunt permanent online, noi raspunsuri se colecteaza.Astfel, la intrebarea "Vei iesi la vot pe 27 septembrie, pentru alegerile locale?", 67% dintre ei, membri ai platformei online sentimente.ro , au spus ca intentioneaza sa iasa la vot - un procent semnificativ mai mare comparativ cu prezenta la vot in 2016, cand 48% au ales sa voteze.Bucurestiul ramane in topul oraselor cu cele mai multe persoane care spun ca vor iesi la vot pe 27 septembrie. Majoritatea persoanelor care au spus ca se vor prezenta la vot sunt barbati. Categoria de varsta 30-49 de ani este cea mai vocala in ceea ce priveste actiunea de a merge la vot si deschiderea fata de subiectele politice, urmata de cei peste 50 de ani (30%), cei din urma fiind tinerii (10%).Intrebati daca stiu reprezentantii partidelor politice, majoritatea respondentilor au sustinut ca nu. In schimb, din cei care au spus ca stiu sau cunosc reprezentantii, 68% sunt barbati si 32% sunt femei. Romanii nu sunt inca hotarati in privinta votului. Desi o mare parte intentioneaza sa voteze, 64% dintre acestia sustin ca nu stiu inca sigur pe cine.Tinerii au cea mai mare problema in a decide pe cine vor vota, doar 16% fiind hotarati. Persoanele de peste 50 de ani ocupa un procent de 21%, iar cei cu varstele intre 30 si 49 de ani stiu deja pe cine o sa voteze, in proportie de 63%.Intrebati ce cantareste mai mult in decizia de a vota, 82% din utilizatori sustin ca omul este mai important decat partidul politic din care face parte. In continuare, femeile, in proportie de 88%, considera ca iesirea la vot este atat necesara, cat si importanta. Romanii singuri de pe sentimente.ro spun, in proportie de 77%, ca iesirea la vot este pe cat de importanta, pe atat de necesara.Jumatate dintre repondenti nu sunt convinsi ca sectiile de votare vor fi sigure si au o oarecare reticenta legata de respectarea de catre stat a normelor sanitare si de siguranta. Categoria care isi face cele mai multe griji in aceasta privinta este cuprinsa intre varstele 30 si 49 de ani unde 56% nu sunt increzatori ca sectiile de votare vor fi curatate corespunzator dupa fiecare votant. Urmeaza cei cu varsta de peste 50 de ani care considera, in proportie de 30%, ca distanta recomandata nu va fi pastrata. In schimb, 86% din tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 29 nu isi fac nicio grija cand vine vorba de respectarea normelor in sectiile de votare.Romanii singuri sunt relativ impartiti in ceea ce priveste efectul pe care votul lor il va avea asupra situatiei din Romania. 51% considera ca alegerea facuta va schimba situatia din tara. In aceeasi masura, 53% din barbati sustin ca votul lor are capacitatea de a transforma Romania, in timp ce doar 45% din femei cred acelasi lucru.58% din respondenti considera ca votul nu va ajuta la schimbarile viitoare ce tin de pandemia de coronavirus. In aceeasi masura, 42% din cei care au raspuns la chestionar cred cu tarie ca votul lor ar putea schimba o parte din lucrurile fundamental gresite pe care le-am intalnit cu totii in timpul acestei pandemii. Dintre acestia, 56% din barbati si 44% din femei cred ca au puterea de a demonstra ca schimbarea va veni odata cu votul.Sentimente.ro are o istorie de 19 ani pe piata de dating, iar de aproape un an de zile detine un sistem built-in de sondare si culegere feedback de la utilizatori pe diverse teme, de la viata de "single" pana la politica.