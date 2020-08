Sondaj IMAS - Europa FM: PSD scade la aproape 20%. Cum stau restul partidelor

In cazul PSD, este cel mai mic scor inregistrat in ultimele opt luni. Singura exceptie a fost in ianuarie, cand partidul a inregistrat 20,6%. In mod normal, marja era intre 23-25%, potrivit sondajului IMAS-Europa FM Pe locul 3 se claseaza Alianta USR-PLUS, cu 18,3%.Pro Romania ajunge la 10,6%, UDMR - 5,7%, iar PMP ramane sub limita, cu 4,1%.Barometrul Europa FM a fost realizat de IMAS in perioada 6 - 26 august, pe un esantion de 1010 persoane si are o marja de eroare de 3,1%.