Soos Zoltan: Am reusit sa depasim la Targu Mures paradigma votului etnic

"Astazi a invins Targu Muresul! Am invins impreuna, multumim Targu Mures! Am promis ca voi fi primarul tuturor targumuresenilor, va multumesc tuturor ca m-ati sustinut. Voi gresi si eu, dar pot sa spun cu siguranta ca voi reprezenta in mod egal interesele fiecarui cetatean indiferent de etnie. Ne-am recuperat orasul, nu noi, maghiarii, ci noi, toti targumuresenii, in lupta impotriva coruptiei si a clanurilor. Am invins! Este o victorie istorica. Am reusit sa depasim paradigma votului etnic, cu aceasta zi inchidem un capitol de 20 de ani din viata orasului. Aceasta perioada a lasat rani adanci, dar am vazut ca organele vitale nu au fost afectate. Targumuresenii au votat cu inima si capul, schimbarea este vitala pentru orasul nostru. Am castigat! Targu Mures, ai auzit? A castigat schimbarea!", a declarat Soos Zoltan.Noul primar al municipiului Targu Mures a aratat ca alegatorii au lasat in urma frica si au dovedit ca nu se mai tem de instigare si de dezbinare si ca spera ca partidele politice vor intelege mesajul transmis de alegatori."Am avut de parcurs un drum lung si nu ma refer la un drum de campanie, am depasit prejudecatile istorice si ne-am vindecat ranile trecutului. Astazi Targu Mures a lasat in urma frica si a dovedit ca nu se mai teme de instigare si de dezbinare. Astazi ati votat pentru schimbare. Votul de astazi ma obliga si pe mine, dar si pe actorii politici. UDMR a ales deja, venind cu o lista total diferita, propunand persoane care nu au fost implicate in jocurile de culise ale ultimilor 20 de ani. Acum este randul si celorlalte formatiuni sa demonstreze ca interesele orasului primeaza intereselor de partid si de grup. Am toata increderea ca partidele vor intelege mesajul clar transmis in aceasta seara. Sunt convins ca dorinta targumuresenilor exprimata astazi este si aceea de a se forma o majoritate solida, pro schimbare", a afirmat Soos.El a spus ca nu promite un nou oras, ci o alta perspectiva."Dragi prieteni, Bernady Gyorgy (primarul care a construit Targu Muresul modern, n.r.) a afirmat ca daca i se ofera incredere, va construi un nou oras. Nu va promit un nou oras, ci o noua si alta perspectiva, incepe un nou capitol in viata orasului. Majoritatea a inteles mesajul si a dat un vot de incredere programului nostru care promite un oras mai bun si mai vibrant. Avem in fata mari provocari, competitivitatea trebuie crescuta, investitorii trebuie atrasi. Transportul public regandit si astfel vom diminua discrepanta fata de marile orase din regiune. As mai putea continua cu o lista intreaga a obiectivelor si problemelor care trebuie rezolvate cat mai repede. Insa va spun de la inceput ca nu vom putea recupera totul dintr-o data, avem de recuperat 20 de ani pierduti. Nu va promit minuni, doar munca, munca si munca. ceea ce am castigat acum nu e o functie, ci este responsabilitatea de a rezolva problemele orasului. Clica de interese si abuzuri, multumesc, dar nu ma intereseaza. In schimb accept orice sfat constructiv", a afirmat Soos Zoltan.Acesta a transmis recunostinta tuturor targumuresenilor care i-au acordat increderea prin votul de duminica.Potrivit numaratorii paralele, al doilea clasat a fost Claudiu Maior, candidatul Pro Romania, cu peste 7.780 de voturi, iar pe locul al treilea se afla Theodora Benedek, candidatul PNL , cu peste 6.000 de voturi.Pentru Primaria Targu Mures au candidat la acest scrutin 13 persoane.