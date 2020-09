Sorin Grindeanu: "In acest moment, PSD e pregatit sa castige alegerile locale"

Anuntul lui Ciolacu

"Declaratia pe care o stiu eu a dl Ciolacu a fost legata de o tentativa a celor de la guvernare de a incerca amanarea deschiderii scolilor si de legarea celor doua subiecte. In acest moment, PSD e pregatit sa castige alegerile locale. Am vazut precizari din partea Guvernului. Sigur ca responsabilitatea organizarii alegerilor, indiferent de cine se afla la guvernare, e a Guvernului.Eu cred ca va fi un proces electoral un pic diferit de ce a fost pana acum. Intr-un birou electoral din start sunt 16 persoane, iar daca mai ai si observatori se duce mai mult decat 16. Intram intr-o zona in care accesul intr-o sectie de votare trebuie sa fie controlat", a afirmat Sorin Grindeanu, intrebat joi dupa Consiliul Politic National al partidului daca PSD va mai cere amanarea alegerilor locale.Acesta a adaugat ca vrea sa vina cat mai multi oameni la vot , pentru ca este un exercitiu democratic."Atata timp cat domnii de la PNL si-au dorit cu orice pret sa faca aceste alegeri le au foarte bine gestionate. Imi doresc sa vina cat mai multi oameni la vot, pentru ca e un exercitiu democratic. Singurii care pot amana alegerile, conform parghiilor legale, sunt cei care guverneaza. E foarte putin timp sa se mai poata intampla asta. Am vazut ca dansii isi doresc alegeri. Nu vad posibil sa mai poata face ceva PSD, decat daca Guvernul isi da seama ca lucrurile au scapat de sub control si sa amane alegerile", a conchis Grindeanu.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat, intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Falticeni ca, in cazul in care Guvernul va decide amanarea deschiderii anului scolar, este decis ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, "sa provoace o discutie serioasa cu privire la amanarea alegerilor locale"."Daca vor lua o asemenea decizie sa amane scolile eu nu mai accept de la domnul Orban, asa, in opozitie, mic cum sunt eu, dubla masura" a afirmat Ciolacu, in conditiile in care premierul a evocat posibilitatea ca elevii sa mearga la scoala din 1 octombrie, iar din 14 septembrie cursurile sa se desfasoare online.In schimb, seful Executivului a spus, luni, ca nu a fost exprimata niciodata o opinie oficiala privind posibila amanare a inceperii scolii. Orban a adaugat ca au existat opinii disparate ale unor epidemiologici care au sustinut o amanare, insa niciuna nu a fost oficiala.Premierul a mai precizat ca scoala va incepe pe 14 septembrie, in functie de scenariile prezentate de Ministerul Sanatatii.