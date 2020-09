Sorin Grindeanu spune ca ramane in PSD indiferent de rezultatul votului la Timis

"Sunt la ANCOM doar cateva zile, cum am anuntat de o luna. Nu am facut acel pas ca sa ma razgandesc. Am venit alaturi de o echipa si la bine si la greu, dar eu va spun ca este la bine", a aratat Grindeanu, la sediul central al PSD, intrebat daca, in conditiile in care la Timisoara social-democratii vor avea un scor dezastruos va prefera sa ramana la ANCOM si sa renunte la politica.El a adaugat ca cel mai bine este sa astepte numaratoarea voturilor pentru a vedea cine a castigat la urne."Am un exemplu din 2016 cand domnii de la PNL , in Timis, erau pe toate televiziunile spunand ca au castigat. Cand s-au numarat voturile, noi, PSD, aveam vreo 8 procente in plus. Ii indemn pe toti reprezentantii nostri sa stea in sectia de votare, sa fie foarte atenti si foarte vigilenti pana la inchiderea numaratorii voturilor", a mentionat el.