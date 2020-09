Spaga electorala la Cernavoda. Dosar penal pe numele unui membru al comisiei electorale, pentru coruperea alegatorilor

Potrivit sursei citate, lucratorii de politie din Cernavoda au fost sesizati, duminica, asupra faptului ca un membru al comisiei electorale din Sectia de votare nr. 275, aflat in incinta, ar fi oferit o suma de bani unei persoane care si-a exercitat dreptul de vot In urma audierilor s-a stabilit faptul ca membrul comisiei in cauza ar fi datorat 15 lei unei persoane, cu care s-ar fi intalnit accidental in incinta sectiei de votare, moment in care i-ar fi inmanat suma de bani respectiva.Politistii au intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de coruperea alegatorilor, fiind efectuate cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt.