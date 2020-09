Stefan Stoica (PNL Dolj): Asteptam numaratoarea paralela si avem incredere ca vom castiga Primaria Craiova si CJ

"Ne-am fi dorit ca o alianta cu USR sa fie si la Craiova. Este un exit-poll comandat de cei de la PSD , nu de noi, care il arata pe domnul Giugea in spatele fostului primar Lia Olguta Vasilescu cu cateva procente. Avem oameni in toate sectiile de votare, vom face numaratoarea paralela si avem incredere in candidatul nostru la Primaria Craiova, domnul Nicole Giugea, si in domnul profesor Alexandru Gidar, candidatul la presedintia CJ Dolj. Daca si la Craiova, ca si la Bucuresti, am fi mers intr-o alianta cu USR, azi, cu peste 50%, domnul Giugea ar fi fost primarul municipiului Craiova si alianta USR-PNL ar fi condus Consiliul Local. Avem incredere ca domnul Giugea va fi primarul Craiovei si domnul Gidar va fi presedintele CJ Dolj", a spus Stoica.Presedintele PNL Dolj a mai afirmat ca au fost foarte multe sesizari ale reprezentantilor PNL pe timpul procesului de votare care s-au dovedit a fi reale, de fraudare a alegerilor. "Au fost foarte multe sesizari ale reprezentantilor nostri privind fraudarea alegerilor din partea reprezentantilor PSD. Au fost filmati cand incercau sa dea mita electorala , cand s-au dat mai multe buletine de vot pentru primar", a sustinut Stoica.Candidatul PSD la Primaria municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a obtinut, duminica, 34,5% din voturile alegatorilor, fiind urmata de candidatul PNL, Nicolae Giugea - 29%, potrivit exit-pollului realizat de CURS - Avangarde.Conform sursei citate, pe urmatoarele locuri se situeaza candidatii: Antonie Solomon ( PER ) - 17,6%, Lucian-Bernd Sauleanu (Alianta USR PLUS) - 13,4%, Marin Costache (PPU-SL) - 1,9%, Anisoara Stanculescu (PMP) - 1,8%, Marian Daniel Paloiu ( ALDE ) - 0,6% si Eduard-Ionut Ciceu (Pro Romania) - 0,3%.La Consiliul Local al municipiului Craiova, pe prima pozitie se situeaza PSD cu 33,8%, fiind urmat de PNL cu 29,6% si de Alianta USR PLUS - 17,1%.