Stelian Bujduveanu, propunerea PNL de viceprimar al Capitalei: "Avem companii municipale infiintate ilegal si toate aceste lucruri trebuie aduse inapoi la normalitate"

"A avut loc sedinta Biroului Politic al Municipiului Bucuresti, inca suntem intr-o sedinta cu consilierii. (...) A fost un vot secret, liber exprimat. Au fost doua propuneri: Catalin Deaconescu si eu. S-a supus la vot si in urma numararii voturilor a iesit rezultatul favorabil pentru mine pentru a ocupa pozitia de candidat pentru viceprimar din partea PNL", a declarat Stelian Bujduveanu pentru AGERPRES.El a sustinut ca legislatia nu prevede un al treilea post de viceprimar."Din pacate, Codul Administrativ nu prevede un al treilea post de viceprimar. (...) Trebuie modificat Codul Administrativ. Astazi nu se poate infiinta", a spus Bujduveanu.El a vorbit si despre proiectele pe care si le propune in calitate de viceprimar."Ne propunem sa implementam toate proiectele bune pentru Municipiul Bucuresti si ne propunem in primul rand sa reluam din programul de guvernare al lui Nicusor Dan , care este armonizat cu programul de guvernare al PNL si cu cel al USR PLUS. In perioada urmatoare vom veni exact cu proiecte de hotarare pentru a fi supuse votului in Consiliul General, vorbim aici de proiecte care au in vedere fluidizarea traficului, care se refera la rezolvarea problemei parcarilor din Municipiul Bucuresti, problema termoficarii si cred ca cea mai importanta si despre care nimeni nu vorbeste este cum abordam problema falimentului Primariei, pentru ca astazi, dupa cum bine stim, Primaria este indatorata pana peste cap. Avem companii municipale infiintate ilegal si toate aceste lucruri trebuie aduse inapoi la normalitate. Ne propunem o primarie normala impreuna cu aliatii nostri din Consiliul General si condusi de primarul general, Nicusor Dan", a spus Bujduveanu.Bujduveanu este liderul consilierilor generali ai PNL.