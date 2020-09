Stelian Ion: Smulgem Constanta din mainile mafiotilor care ne-au tinut in subdezvoltare 20 de ani

"In Constanta scriem istorie, smulgem acest oras din mainile unor mafioti care ne-au tinut in subdezvoltare timp de 20 de ani. Ne-am luptat intr-o campanie cu doi colosi, care au incercat sa ne striveasca, dar constantenii, in fata carora ma inclin si carora le multumesc din suflet, au decis sa scape orasul asta de mafii, de o mafie PSD -ista si, veti vedea maine, dupa ce se vor numara voturile, si de interesele dubioase ale unor moguli care au facut tot posibilul ca sa schimbe rezultatul alegerilor si Constanta sa fie din nou un oras sufocat", a declarat Stelian Ion, dupa rezultatul exit-poll-ului.El a mentionat ca municipiul Constanta va deveni un oras european, indreptat catre tineri."Va multumesc dragi constanteni. Echipa aceasta tanara, frumoasa, competenta, cu care vom face Constanta un oras european, curat, civilizat, indreptat catre tineri, catre viitor, veti vedea ca are aceasta forta, sa schimbe lucrurile in bine aici", a spus candidatul USR-PLUS, aflandu-se alaturi de echipa sa de campanie electorala.Stelian Ion a afirmat ca, din pacate, s-au vehiculat multe minciuni despre candidatii USR-PLUS, chiar de catre liberali, cei care ar fi trebuit sa le fie parteneri la alegerile locale."S-au vehiculat multe minciuni, din pacate un ochi rade si unul plange, pentru ca cei care ar fi trebuit sa ne fie parteneri in aceasta lupta au aruncat in spatiul public minciuni, sondaje masluite, ne vedeau la 12%, chiar acum aratau ca dusmanul principal de fapt suntem noi, nu PSD - ul si de aceea PNL Constanta a fost priza captiva de niste interese din partea candidatului Vergil Chitac care maine, din punctul meu de vedere, va trebui sa isi faca exit-ul din politica romaneasca. Prea multe minciuni, prea multa manipulare, prea multa lipsa de integritate", a declarat candidatul USR-PLUS la Primaria Constanta.Potrivit acestuia, Constanta trebuie sa ajunga rapid in topul oraselor dezvoltate din Romania."Dupa ce ne vom bucura poate o zi, poate o seara, vom incepe sa muncim, suntem constienti ca este o responsabilitate imensa, suntem constienti de asteptarile pe care toti constantenii le au de la noi si vom arata ca se poate. (...) Orasul nostru trebuie sa fie si va fi in topul oraselor din Romania si lucrul asta trebuie sa se intample rapid, si trebuie sa se intample si cu ajutorul Guvernului. Voi fi des la ministerele din Bucuresti, voi bate la toate aceste porti ca sa deblocam fonduri, sa deblocam tot felul de proiecte si sa aducem investitori importanti in orasul nostru. Va multumesc inca o data, dragi constanteni, ca ati redat demnitatea acestui oras si ca ne faceti din nou sa fim mandri ca suntem constanteni. Ii felicit pe ceilalti colegi din tara, alaturi de care vom face toata Romania sa se schimbe in bine", a declarat Stelian Ion.Candidatii PNL si Aliantei USR PLUS la Primaria municipiului Constanta, Vergil Chitac si Stelian Ion, au obtinut acelasi procent in urma voturilor exprimate, duminica, respectiv 29%, ei fiind urmati de candidatul PSD, actualul primar Decebal Fagadau, cu 23,5%, potrivit exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde.