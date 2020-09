STS, artizanul softului electoral: codul QR nu contine alte elemente dincolo de tipul procesului-verbal si numarul paginii

Suprapunerea unui cod QR de la aceeasi pagina a aceluiasi tip de proces-verbal a permis continuarea activitatii electorale, a explicat STS, la solicitarea Ziare.com."Codul QR contine informatii despre tipul procesului-verbal (primar/primar sector, consiliu local, presedinte consiliu judetean/primar general si consiliu judetean/consiliu general), pagina curenta si numarul total de pagini care compun procesul-verbal, permite aplicatiei de pe tableta sa verifice ca au fost fotografiate toate paginile unui proces verbal si sa genereze un fisier care contine fotografiile in ordinea corecta a paginilor, respectiv sa identifice tipul procesului verbal", scriu reprezentantii STS.Totodata, rolul codului QR, spun cei de la STS, este de a asigura o minima validare a faptului ca procesele-verbale sunt fotografiate corect de operatorii de calculator din sectia de votare si de informaticienii din birourile electorale de circumscriptie locala, precum si de a permite afisarea fotografiei procesului verbal in mod portret indiferent de pozitia in care a fost realizata aceasta (portret/landscape).Conform ghidului de instruire a operatorilor de tableta din sectiile de votare, adica cei care folosesc de fapt softul SIMPV dezvoltat de STS, odata numarate voturile din urne, rezultatul se inscrie in tableta, in forma de proces-verbal, care este mai apoi printat, apoi fotografiat cu tableta si trimis la birourile electorale de circumscriptie.Aplicatia dezvoltata de STS permite doar fotografierea proceselor-verbale care contin unul dintre codurile QR aferente tipurilor de procese-verbale utilizate in procesul electoral curent, explica STS.Softul nu recunoaste un alt cod QR decat cel prevazut in procesele-verbale. In situatia in care codul QR imprimat pe procesul-verbal nu s-a putut citi prin intermediul aplicatiei de pe tableta, operatorul ar fi fost in imposibilitatea preluarii fotografiei procesului-verbal in sistem, iar procesul electoral nu se putea considerat incheiat.De multe ori, procesele-verbale printate pe hartia si cu tusul "oficiale", nu au putut fi citite, din cauza calitatii precare a resurselor. Din acest motiv, unii operatori de tableta au decis sa printeze pe alta hartie acele procese-verbale, apoi sa suprapuna codul QR printat mai bine peste cel printat la o calitate mai slaba.In acest mod, prin reprintarea si suprapunerea codului QR peste original, operatorii au reusit sa incheie procesul electoral din sectii, explica STS."Hai sa va arat cum aratau cele "200 de voturi in plus" despre care vorbea fostul primar pesedist. Priviti codul QR din acest proces verbal. Cu foarfeca. Asa a numarat PSD voturile. Acum nu le-a mers", a scris Clotilde Armand pe Facebook , postand cateva poze cu procese-verbale cu suprapuneri ale codului QR.USRPLUS au reclamat, in Bucuresti, posibile fraude la Sectorul 1, unde Clotilde Armand a candidat impotriva primarului PSD Dan Tudorache, acuzatii care s-au inmultit dupa ce cativa sustinatori ai formatiunii au prins un candidat PSD avand asupra lui un brat de procese-verbale ce pareau originale.Procurorii Parchetului Sectorului 1 din Bucuresti s-au autosesizat dupa acest incident si investigheaza o posibila fapta de falsificare a documentelor electorale in alegerile locale.Clotilde Armand a castigat, pana la urma, functia de primar la Sectorul 1, dupa ce o cerere de renumarare a voturilor formulata de adversarul ei a fost respinsa de Biroul Electoral Central.